"Ils m'ont fait vivre l'enfer" : Camille Santoro (Familles nombreuses) dépassée, une sortie vire au cauchemar

La semaine a bien commencé pour Camille Santoro... ou pas. Lundi 28 février 2022, l'ancienne candidate de Familles nombreuses (TF1) a partagé sa détresse avec sa communauté, en story, après avoir fait les courses avec cinq de ses six enfants.

Pour bien débuter la semaine, la jeune femme de 30 ans et son époux Nicolas se sont rendus dans un supermarché afin de faire leurs courses. Et ils ont eu la bonne idée d'emmener la petite Alba (11 mois) avec eux, ainsi que les jumeaux Mattia et Maé, Emie et Nino. Alessio était quant à lui au collège. Si d'apparence, tout semblait bien se passer, Camille Santoro a rapidement dévoilé à ses abonnés que cela s'était transformé en véritable cauchemar. "Ne vous sentez pas seuls. Je sais pourquoi je ne le fais jamais et je ne sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui. Je suis partie faire les courses avec les 5 (...). Ils m'ont fait vivre l'enfer. Donc ne pensez pas que vous êtes les seuls que vos enfants n'écoutent pas quand vous allez faire les courses. Quand la semaine commence comme ça...", a tout d'abord confié Camille Santoro.

Camille Santoro a ensuite précisé que ce sont surtout les plus jeunes qui lui avaient donné du fil à retordre au point d'abandonner Nicolas. "J'ai abandonné mon mari à la caisse, je suis rentrée avec les enfants. Comme on était à deux voitures, il va terminer les courses sans moi. Ca évitera un étalage public. Je n'ai plus de rouge à lèvres, c'est pour dire", a-t-elle poursuivi.

Une fois la journée terminée, Camille Santoro s'est retrouvée seule avec son mari. Après que Nicolas a baillé, elle a admis auprès de sa communauté : "On est déchirés, les enfants ont eu raison de nous aujourd'hui." Nul doute que la nuit a été bonne pour les tourtereaux.

Récemment, c'est sur les grosses allergies de sa fille Emie que l'ancienne figure emblématique de Familles nombreuses s'est confiée. Un détail qui l'handicape au quotidien. "Elle a énormément d'allergies alimentaires, c'est dur de ne pas manger la même chose que ses frères et soeurs, il faut regarder constamment tous les packagings, parce qu'elle est allergique à beaucoup de choses", avait-elle expliqué. Si elle est "traitée et suivie", sa fille ne peut pas encore avoir recours à la "désensibilisation".