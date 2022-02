Camille Santoro (Familles nombreuses), sa fille "handicapée au quotidien" : les raisons de sa souffrance

Dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL, les téléspectateurs ont pu faire connaissance pendant plusieurs mois avec les Santoro. Une tribu hors du commun composée des parents Camille et Nicolas et de leurs six enfants, Alessio, Nino, Emie, les jumeaux Maé et Mattia, Alba et la petite dernière bientôt âgée de 1 an. Avec autant de monde à la maison, le quotidien du jeune couple est forcément très chargé. D'autant plus lorsqu'un des enfants a besoin de plus d'attention qu'un autre.

Lundi 21 février 2022, Camille Santoro s'est confiée sur un sujet tout personnel en story Instagram. La jolie blonde de 29 ans a évoqué sa fille Emie, laquelle "souffre beaucoup" actuellement. "Je n'en parle pas souvent... Elle souffre d'allergies depuis qu'elle est toute petite et en ce moment, c'est un passage compliqué. Elle a énormément d'allergies alimentaires, c'est dur de ne pas manger la même chose que ses frères et soeurs, il faut regarder constamment tous les packagings, parce qu'elle est allergique à beaucoup de choses", a-t-elle expliqué. Camille Santoro précise que sa fille est "traitée et suivie" mais qu'elle n'est pas encore prête pour avoir recours à la "désensibilisation". En attendant, elle doit donc apprendre à faire avec sa condition. "Ce sont des petites choses qui la handicape au quotidien et en ce moment, ce n'est pas facile", a ajouté la maman d'Emie, laquelle a ensuite consacré une partie de sa journée à faire des courses pour "trouver des choses qu'elle pourrait manger et qui pourrait lui faire plaisir."

Avant cette prise de parole, Camille Santoro ne s'était jamais exprimée sur le sujet. Il faut dire qu'elle n'est pas du genre à partager ses difficultés. Depuis qu'elle se fait connaître, elle semble plutôt au contraire réussir à tout accomplir avec une aisance déconcertante. Pourtant, sa vie n'est pas épargnée par les épreuves comme elle faisait savoir un jour en juin 2021. "Je voulais vous rappeler que la vie n'est rose pour personne, que rien n'est parfait, que chez nous aussi ça crie. Que chez nous aussi parfois, même souvent, la maison n'est pas rangée. Qu'il y a des jours où je ne suis pas maquillée, pas coiffée. Que nos enfants crient, que je crie, que ça se chamaille, que nos enfants se disputent. Parce qu'en fait c'est comme ça, c'est ça la vie. On a des soucis aussi, comme tout le monde", avait-elle rappelé.