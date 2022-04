Olivia Gayat (Familles nombreuses) mariée : Son fils Kayden craquant en tenue traditionnelle

Après quatre années d'amour et la naissance d'un petit garçon en décembre 2020, Kayden, Olivia Gayat et son chéri Sorachadi se sont mariés le 30 mars 2022. C'est sur Instagram que la fille aînée d'Olivier et Soukdavone Gayat a annoncé la bonne nouvelle. La jolie brune de 26 ans a pour l'occasion partagé quelques photos de leur union religieuse, le "hlel" issu de la tradition musulmane. "Mari & Femme. Merci la vie ! Je suis tellement heureuse, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. 30-03-22, mariage religieux", a-t-elle légendé sous une publication.

Et qui dit mariage religieux, dit tenues traditionnelles ! Olivia Gayat a donc opté pour une robe orientale blanche et très longue avec des ornements dorés. Son compagnon, courtier en assurances, lequel est aussi éducateur/coach de football, était quant à lui vêtu de ce qu'on appelle un jabador. Leur adorable fils Kayden était également habillé pour le grand jour dans un ensemble composé d'une chemise blanche, d'un gilet brodé et d'une taguia comme l'a dévoilé sa maman sur ses réseaux. Les parents d'Olivia devenus célèbres grâce à Familles nombreuses, la vie en XXL ont eux aussi posté des images à travers lesquelles Kayden apparaît craquant dans sa tenue de circonstance (voir notre diaporama).

Si Olivia et son chéri d'origine réunionnaise et comorienne ont célébré un mariage religieux, la jolie brune a expliqué ne pas s'être convertie à l'Islam. Par ailleurs, le couple prévoit une autre cérémonie "d'ici un ou deux ans". "Mon rêve serait d'avoir nos familles entières réunies pour ce mariage donc forcément il faudra bien s'organiser en amont pour faire venir la famille de mon chéri", a-t-elle expliqué à sa communauté au cours du week-end. Ainsi, leur union sera véritablement officielle. "Je ne porte pas encore le nom de mon chéri car nous n'avons pas encore fait le mariage à la mairie, nous avons seulement fait le hlel qui est le mariage religieux. C'était déjà une étape très importante pour nous et pour mon chéri qui est musulman", a encore confié Olivia.