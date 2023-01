Amandine Pellissard dans le X : "10 000 euros pour coucher", propositions indécentes... elle balance

Mais où s'arrêteront donc les parents Pellissard ? Reconvertis dans le X depuis quelques semaines, Amandine et son mari Alexandre enchaînent les vidéos et photos pornographiques sur leur compte Mym. Très créatifs, les amoureux proposent un très large panel de prestations à leurs abonnés. Fellations, sous-vêtements souillés, BDSM... le couple n'a "aucune limite".

Interviewée par Jeremstar, l'ancienne candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL admet toutefois refuser la scatophilie ou les relations à plusieurs. De même, elle confie avoir refusé de coucher avec un autre homme que son époux. "On m'a proposé des relations tarifées mais ça jamais de la vie parce qu'après on bascule dans la prostitution c'est autre chose. On m'a proposé 10 000 euros pour coucher", a-t-elle ainsi indiqué à Jeremstar, choqué.

Concernant les demandes loufoques demandées à la maman de huit enfants, elle explique qu'un abonné lui avait demandé de "pisser" sur Alexandre (elle a refusé) ou encore de filmer son anus lorsqu'elle était aux WC. Une prestation également refusée par la jeune femme, qui vit près d'Alès.

Mais qui veut coucher avec la famille Pellissard ?

Très surpris par le "nouveau job" des parents Pellissard, Jeremstar leur demande avec un brin d'ironie : "Mais d'où vient cette idée ? On passe d'un programme familial, lisse, à de la pornographie ? (...) Mais qui veut coucher avec la famille Pellissard ? Qui paye pour voir Amandine Pellissard ?". "Bah on nous sollicite énormément moi toute seule ou tous les deux. Il y a un côté inaccessible quand tu passes à la télé. En tout cas, on est en paix avec nous-mêmes, je n'aurais jamais fait ça sans mon mari", confie Amandine Pellissard.