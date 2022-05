Amandine Pellissard, un nouveau coup de folie : photo après 8 heures de souffrance

Parmi les tribus qui partagent leur quotidien dans Familles nombreuses, la vie en XXL, les Pellissard sont l'un des clans les plus emblématiques du programme. Amandine et Alexandre sont à la tête d'une tribu de huit enfants. Et lorsque les caméras de TF1 s'éteignent, la jeune maman continuer d'échanger avec ses fidèles followers sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'elle partage de bonnes nouvelles, raconte quelques anecdotes ou encore partage ses derniers coups de folie, comme dimanche 15 mai 2022.

Amandine Pellissard se saisit de son compte Instagram afin de partager un grand changement physique. Pas d'augmentation mammaire – l'opération est prévue prochainement – mais un nouveau tatouage ! En story, la jeune femme affiche son dos avec un joli dessin partant d'une épaule à l'autre et s'étalant sur tout le haut du dos. Il s'agit d'un oeil géant très réaliste. "Maintenant je peux dire que j'ai un oeil derrière la tête... Attention, je vois tout", s'amuse-t-elle. Et de poursuivre : "Les amis je suis trop fan. Il reste quelques détails à terminer et à peaufiner, ainsi que des ombrages. Car pour vous dire la vérité, après presque 8 heures à me faire tatouer, j'avais tellement mal que l'on a pas pu terminer. C'était éprouvant. Mais une tatoueuse au top, à l'écoute et tellement douée. Hâte de la prochaine séance et de voir le dos terminé."

Après quelques heures de souffrance, Amandine Pellissard s'affiche avec ses pansements, auprès de son amoureux Alexandre. "Je suis belle avec mon accoutrement, mon essuie-tout dans le dos. On a fait une petite pause d'une heure", indique-t-elle avant de retourner au salon de tatouage afin d'avancer encore un peu le travail. "Ca pique un peu quand même...", lance-t-elle face à son compagnon qui se montre rassurant. "Pas courageuse Didine", ajoute-t-elle.

Le mois dernier, la jeune femme se trouvait déjà chez un tatoueur. Elle avait fait croire à son ami le blogueur Jeremstar qu'elle se faisait tatouer son nom en son hommage, "au-dessus du sein gauche". "T'es une grande malade la vérité ! Mais il est vraiment en train de la tatouer, c'est une dinguerie ! Arrête tes conneries sérieux ! Je suis choqué, il y a vraiment l'encre noire !", avait balancé le jeune homme avant de finalement découvrir la supercherie. Cette fois, son oeil XXL dans le dos est bien réel !