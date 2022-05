Amandine Pellissard prête pour la chirurgie esthétique : grande annonce et premiers détails sur son opération

On le sait, Amandine Pellissard n'est pas du genre à avoir la langue dans sa poche. La maman de huit enfants, âgés de 1 à 15 ans, s'empare régulièrement de tous les sujets pour partager son point de vue lors de lives Instagram. C'est au cours de l'un de ces rendez-vous qu'Amandine Pellissard a justement fait une grande annonce dimanche 8 mai 2022. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL a prévu d'avoir recours à la chirurgie esthétique.

"J'avais dit que je ne toucherai pas à mon corps, mais il n'y a que les c*ns qui ne changent pas d'avis. En tant que femme, j'ai envie de retrouver ma poitrine", a-t-elle confié. Et de justifier sa décision par les souffrances que son corps a subies : "J'hésitais mais j'ai décidé de sauter le pas. Je vais refaire mes seins. J'ai allaité huit enfants, forcément les mamans comprendront. Quand on allaite, on n'a plus les mêmes seins qu'avant".

Amandine Pellissard a ensuite apporté plus de détails sur les circonstances de son opération. Celle-ci se déroulera en Tunisie, lors d'un séjour du 17 au 22 mai prochain. La femme d'Alexandre a pour désir de gagner deux tailles de bonnet, passant du B au D. "Je ne veux pas regretter de ne pas avoir osé", a-t-elle conclu sur le sujet.

Rappelons que, dans le passé, Amandine Pellissard avait seulement succombé à la médecine esthétique. Elle avait notamment beaucoup fait parler avec ses injections aux lèvres pour les regonfler. Une transformation physique qui s'expliquait par une triste raison. En effet, pensant trop ressembler à son père violent et qui ne l'a pas protégée lorsqu'elle se faisait abuser par son oncle, elle a voulu gommer certaines de leurs similitudes. "J'ai la bouche de mon père. Sur les photos, quand je me vois sourire, put*** je vois le sourire de mon père. Et mon père, je ne le porte vraiment pas dans mon coeur", déclarait-elle sur ses réseaux.

À noter que la jeune femme a également craqué pour le botox afin de retravailler "les rides d'expression, rides du lion et rides de la patte d'oie".