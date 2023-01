Amandine Pellissard : Sa délirante collection de sextoys et d'accessoires SM dévoilée, le pénis d'Alexandre épuisé

Un nouveau travail lucratif puisque le couple a par ailleurs précisé avoir déjà touché plus de 26 000 euros. "L'abonnement est à 9 euros 99. Il y a des photos coquines, sensuelles. Après nos abonnés peuvent venir en dm demander des médias privés et là on n'a pas de limites. On fait tout ce qu'on nous demande.", avait-elle ensuite expliqué à son ami Jeremstar ajoutant quelques exemples de ses prestations : fellations, sous-vêtements souillés, photos de leurs parties intimes (notamment la "foufoune") et de leurs pieds, vidéos de leurs rapports... Tout est possible sauf la scatophilie et les rapports à plusieurs. "Parce qu'on est très jaloux" précise Amandine Pellissard.