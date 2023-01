Géraldine Maillet et Daniel Riolo : Week-end à Marrakeck pour les amoureux, le couple joue gros

Il suffit parfois d'un petit week-end pour changer de vie... Bien conscients de cela, Géraldine Maillet et son compagnon Daniel Riolo ont décidé de partir pour le Maroc afin de profiter du soleil et de la piscine mais aussi et surtout pour participer à un tournoi de poker organisé par la radio RMC. Étant animateur sur cette radio depuis des années, le journaliste a logiquement été invité et, bien évidemment, la chroniqueuse de Cyril Hanouna l'a suivi dans cette aventure.

C'est sur leurs comptes Instagram respectifs que les deux amoureux ont dévoilé leur voyage. Vêtue d'un simple jean, d'une paire de converses et d'un sweat orange, Géraldine Maillet a d'ailleurs pris la pose devant la sublime piscine de son hôtel. Décontractée, elle affiche un sourire radieux de bonheur. "Week-end poker avec le plus beau ciel bleu", écrit-elle en légende de cette photo postée en story (voir le diaporama). De son côté, Daniel Riolo est un peu plus sérieux puisqu'il a passé la journée autour d'une table de poker. Sur son propre compte Instagram, il a reposté une photo de ce moment où il joue gros face à ses rivaux. Pour l'instant, on ne connaît pas l'issue da la partie. Le tournoi devrait se terminer demain. Espérons pour que le couple que la finalité soit celle espérée !

Un couple discret

Très pudiques, Géraldine Maillet et Daniel Riolo n'évoquent que très rarement leur vie privée. Aussi, les confidences des deux tourtereaux se font très rares. En 2017, alors qu'elle venait tout juste d'accepter le poste de chroniqueuse au sein de la bande de Touche pas à mon poste, Géraldine Maillet avait révélé avoir rencontré l'homme de sa vie "par hasard, au Salon du Livre". Sans donner plus de précisions, l'ancien mannequin est ensuite parvenue à changer de conversation, comme elle le fait encore aujourd'hui quand Cyril Hanouna l'interroge sur son couple...

Si l'on ne sait pas exactement quand ils se sont rencontrés, leur complicité est de notoriété publique. Chaque fois que son compagnon est au coeur d'une polémique, la chroniqueuse le défend bec et ongles et, quand il s'absente trop longtemps, le manque est palpable comme elle l'expliquait en décembre 2022, alors que son chéri était au Qatar pour la coupe du monde de football.