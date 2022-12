Géraldine Maillet et Daniel Riolo séparés par la Coupe du monde au Qatar : son cadeau pour leurs retrouvailles dévoilé !

Géraldine Maillet fait chaque soir le bonheur des fans de Touche pas à mon poste. Le charme de la chroniqueuse de Cyril Hanouna laisse peu de fidèles insensibles. Mais elle n'est pas un coeur à prendre. En effet, Géraldine Maillet partage sa vie depuis de nombreuses années avec le journaliste sportif Daniel Riolo. Et la Coupe du monde 2022 a un temps éloigné les tourtereaux qui se sont retrouvés séparés. C'est sur le plateau de TPMP que la mère de famille d'une fille, Mathilde qui lui ressemble beaucoup, a évoqué cette séparation et à quel point il lui a manqué.

C'est une Géraldine Maillet impatiente qu'on pu découvrir ses camarades de Touche pas à mon poste. Et heureuse. Car la chroniqueuse s'apprêtait à enfin retrouver son compagnon Daniel Riolo. "Je suis très très contente parce que je n'ai pas vu Daniel depuis douze jours et il rentre ce soir du Qatar", a-t-elle expliqué. "Ça va ken", lui a alors lâché Cyril Hanouna, ravi de cette info. "Il m'a beaucoup manqué, il est dans l'avion et on se retrouve ce soir après l'émission", a-t-elle fait savoir. Visiblement, la vie de couple n'est pas toujours simple pour ces deux-là, qui sont parfois amenés à être séparés. Heureusement, les retrouvailles ne doivent qu'en être meilleures.

Il va kiffer

Mais alors quel était le programme pour les amoureux, ce jeudi 1er décembre ? Géraldine Maillet a révélé ce qu'elle avait prévu, notamment le plat qu'elle avait préparé en amont pour son compagnon, star de RMC. "J'ai préparé des pâtes au bouillon. C'est une spécialité italienne", a-t-elle dévoilé. "Il va kiffer", s'est empressé de commenter Cyril Hanouna. Rappelons que le journaliste sportif a des origines italiennes et qu'il sera sûrement ravi de cette attention de sa partenaire. "Il sera à la maison vers 22h, 22h15", a fait savoir la chroniqueuse sur le plateau. "Si tu veux je peux même te libérer avant, si jamais tu veux prendre le temps de préparer tes pâtes", s'est amusé Cyril Hanouna. "Non non c'est bon, elles sont déjà prêtes. J'ai fait ça tout à l'heure", a-t-elle répondu, visiblement organisée et impatiente.