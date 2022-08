Geraldine Maillet méconnaissable : sublime photo d'elle lorsqu'elle était mannequin

Le monde de la mode a perdu l'un de ses plus grands créateurs il y a quelques jours, à savoir Issey Miyake. Le japonais très connu a rendu l'âme à l'âge de 84 ans, sans que sa mort ne soit expliquée. Sa disparition a simplement été confirmée par un membre de son bureau. "Il est mort dans la soirée du 5 août", aurait confié l'une de ses employés au téléphone, refusant d'être nommée.

Malgré le mystère qui plane autour de son décès, Issey Miyake est à l'honneur dans le coeur des personnalités. Geraldine Maillet a notamment payé ses respects sur Instagram dans la journée de mardi 9 août. En story, elle a partagé une photo d'elle à l'époque où elle était encore mannequin. Une époque lors de laquelle, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste a justement eu la chance de collaborer avec le styliste regretté. "C'était incroyable de travailler pour Issey Miyake dans les années 90. Son talent, sa modernité, sa gentillesse... Une dizaine de défilés à Paris ou au Japon. Et sa passion pour nos deux cultures évoquée lors de dîners incroyables à Tokyo", s'est-elle remémorée en commentaire du cliché en question. Elle y apparaît très jeune, le visage lisse et doté d'un maquillage épuré. Son regard fixé vers l'objectif, Geraldine Maillet y est presque méconnaissable ! (Voir notre diaporama).

Rappelons qu'il y a trente ans, la journaliste et romancière était une véritable reine de beauté et a eu la chance de collaborer avec plusieurs grands noms de la mode. Outre Issey Miyake, elle a croisé le chemin des maisons Yves Saint-Laurent, Gianfranco Ferré, John Galliano ou encore Alexander McQueen. La jolie brune a beau avoir choisi de se reconvertir depuis ou encore de devenir maman d'une fille, aujourd'hui adolescente de 18 ans prénommée Mathilde, elle n'a rien perdu de sa splendeur de mannequin. Chaque année en été, Geraldine Maillet se plaît même volontiers à faire des défilés de maillot de bain sur ses réseaux sociaux. Et les internautes sont d'ailleurs toujours les premiers à la complimenter. C'est à se désoler de ne pas la voir faire les couvertures de magazines !