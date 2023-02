"Je la laisse..." : Alexandre Pellissard soumis à sa femme Amandine ? Il rétablit la vérité sur leurs rapports

Amandine Pellissard n'a pas sa langue dans sa poche et n'hésite pas à monter au créneau lorsque l'on s'attaque à elle ou à sa famille. Mais à l'inverse, son époux Alexandre, alias Chabite, préfère rester dans l'ombre. Souvent invité sur les plateaux télévisés au même titre que sa femme, il préfère observer plutôt que parler et ne prend donc presque jamais la parole en public... Lors d'une interview accordée à nos confrères de Purebreak ce jeudi 16 février 2023, il a expliqué pourquoi il préfère ne pas s'imposer.

Serait-il soumis à son épouse ? C'est en tout cas ce que beaucoup d'internautes et de téléspectateurs se demandent... Mais en réalité, la discrétion d'Alexandre a une toute autre raison. Depuis qu'il a annoncé sa reconversion dans le X, le couple révélé dans Familles nombreuses : la vie en XXL essuient de vives attaques. Timide et peu habitué à être une cible, Alexandre préfère donc se mettre en retrait. "Je suis timide, je parle moins. C'est vrai que je la laisse toujours parler parce qu'elle parle bien, elle envoie du lourd. Et c'est pour ça que je préfère la laisser faire. Moi je suis comme ça, et puis c'est tout, c'est comme ça", a insisté le père de famille. Accusé d'avoir bêtement suivi sa femme dans cette reconversion extrême, il tient cependant à préciser : "On est toujours deux à prendre les décisions, elle ne m'a jamais forcé. C'est nous deux ou ce n'est rien !"

Alex, en public, est plus introverti

Présente elle aussi lors de cet entretien avec nos confrères, Amandine Pellissard a tenu à défendre sa moitié. "Les gens disent ça parce que moi je suis grande gueule. Je suis ci, je suis ça. Alex, en public, est plus introverti. On le voit bien... Mais dans l'intimité il est vachement plus extraverti que face caméra. Les gens ne comprennent pas qu'on n'a pas tous la même aisance de prise de parole face caméra ou médiatiquement parlant", a-t-elle martelé.

Il faut dire que 90% des internautes et des personnalités médiatiques sont outrés par la reconversion du couple. Régulièrement invités sur le plateau de Touche pas à mon poste, Amandine Pellissard et Alexandre ont subi moqueries, insultes et accusations de maltraitance envers leurs enfants. Une situation pas facile qui ne les empêche pourtant pas de continuer leur nouveau métier !