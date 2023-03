Amandine Pellissard est à nouveau enceinte ! Sa décision pour le X et la cigarette : "Laissez-moi le temps !"

Nouvelle aventure pour la famille Pellissard ! La célèbre famille nombreuses de l'émission de TF1 a dévoilé lors d'un live Twitch ce 9 mars 2023 qu'un bébé est attendu. Amandine, qui fête cette année ses 37 ans, devrait donc devenir maman pour la neuvième fois dans les prochains fois. Une information qui survient dans l'actualité chargée et polémique du couple qui a fait couler des litres d'encre depuis qu'il a décidé de se reconvertir dans le X.

Une révélation qui en a surpris plus d'un, au cours de l'émission La BeamTV avec David Barbet. C'est Alexandre Pellissard qui a eu le plaisir d'annoncer l'événement futur : "Depuis le temps qu'on l'attend, on a essayé, mais ça ne marchait pas. On avait laissé tomber, on avait oublié, on vient tout juste de l'apprendre, il y a une semaine. (...) Elle est en colère car elle ne voulait pas que je le dise." Son Amandine bien-aimée ne semblait pas prête à dévoiler la nouvelle, mais les internautes qui suivent les aventures de leur famille sur les réseaux sociaux avaient bien remarqué des rondeurs sur les dernières publications. Les amoureux avaient également déjà abordé les fausses couches vécues qui leur faisaient perdre espoir sur un éventuel agrandissement de leur famille.

Les décisions fermes prises pour cette grossesse

Un bébé qui sera le dernier, si l'on en croit Alexandre Pellissard : "On avait dit que le neuvième était le dernier, et puis on arrête-là." De quoi remettre en question leur reconversion controversée dans la pornographie, comme l'explique la personnalité à la franchise parfois déconcertante : "On en parle beaucoup, on fera une petite pause, je vais prendre un congé maternité quand même." Fini l'alcool évidemment, et pour la cigarette, la trentenaire diminue sa consommation, voulant y aller progressivement avant l'arrêt total : "Laissez-moi le temps. Si j'arrête tout, tout de suite, je deviens une boule de nerf."

Amandine Pellissard est mère de huit enfants. Avec son mari Alexandre, elle en a sept : Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector et Octave. L'aîné d'Amandine, Léo, né d'une précédente relation, a été officiellement adopté par Alexandre en janvier 2022.