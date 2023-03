Amandine Pellissard, star du X : elle en dit trop sur sa nouvelle carrière et regrette une grosse "erreur"

Révélée dans Familles nombreuses, la vie en XXL en 2020, Amandine Pellissard a depuis fait beaucoup de chemin. Après avoir quitté le programme de TF1, elle s'est lancée dans l'influence sur les réseaux sociaux. Mais ces derniers mois, la maman de 8 enfants, âgés entre 3 et 17 ans, se consacre surtout à sa nouvelle carrière dans le X. Un business qui lui rapporte gros comme elle l'a plusieurs publiquement avoué. Dans Touche pas à mon poste, par exemple, elle apportait des détails sur ses revenus : "Le mur de photo est accessible par le biais d'un abonnement qui coûte 10 euros par mois. Tu as accès à toutes les photos. Les abonnés demandent des photos et des vidéos en privé. Nous, on ajuste le prix en fonction de la demande, de ce qu'on nous demande de faire. C'est à la carte". Et en général, "ça va de 60 à 150 euros par vidéo et 20 euros par photo", précisait-elle. Ainsi, en quelques semaines seulement, Amandine Pellissard et son mari Alexandre, avec qui elle réalise ses vidéos, ont pu gagner pas moins de 26 000 euros !

Je me fais harceler à longueur de journée

De l'argent facile pour beaucoup de personnes qui ont souhaité se lancer à leur tour comme le couple dans ce business apparemment juteux. Sauf que tout ne se passe pas toujours de la même manière pour tout le monde. Et, aujourd'hui, Amandine Pellissard se retrouve pointée du doigt pour avoir donné une image erronée du X. "Je le regrette et maintenant je ne le fais plus. Ce n'est pas du tout représentatif de la réalité. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils se sont inscrits et n'arrivent pas à avoir beaucoup d'abonnés, à percer et gagner de l'argent. Donc je me fais harceler à longueur de journée en me demandant des pubs", a-t-elle confié lors d'un live Twitch avec La Beam TV, regrettant d'avoir partagé "une mauvaise information".

Ainsi, elle a tenu à mettre en garde les futurs acteurs de porno : "Tout le monde ne peut pas gagner sa vie avec ce genre de plateforme. Il faut avoir une petite notoriété au départ pour que ça fonctionne vraiment. Et ça attise de la méchanceté, de la haine. Ça a été une erreur", a-t-elle déclaré.