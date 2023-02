Amandine Pellissard enrichie grâce à sa carrière dans le X : elle fait un cadeau onéreux à son mari Alexandre

Depuis quelques mois, Amandine Pellissard et son mari font beaucoup jaser. Et pour cause, le couple s'est lancé ensemble dans le porno, via la plateforme MYM et plus récemment sur Swame. Contre une rémunération, les parents de 8 enfants révélés dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) réalisent différentes vidéos de leurs ébats, sans tabou aucun. Et ce nouveau business leur rapporte gros. En effet, comme l'avait expliqué la jeune maman sur le plateau de Touche pas à mon poste, "un abonnement coûte 10 euros par mois". Et puis, ils "ajustent le prix" selon la demande des clients qui souhaitent obtenir du contenu privé. "Ça va de 60 à 150 euros par vidéo et 20 euros par photo", avait-elle précisé. Ainsi, les Pellissard ont déjà gagné 26 242 euros. "On aurait jamais cru que ça rapporterait autant", s'en étonnent-ils eux-même.

Alors forcément, Amandine et Alexandre peuvent se faire plaisir ! L'ancienne figure de TF1 s'est notamment permis de faire une belle, et onéreuse, surprise à son mari à l'occasion de son anniversaire. "Mon chéri vient d'avoir son cadeau d'anniversaire et c'est un beau cadeau que je lui ai fait quand même !", a-t-elle annoncé en story Instagram en le filmant en train de déballer son cadeau. (Voir notre diaporama). Les internautes ont ensuite pu découvrir qu'il s'agissait d'une magnifique montre en titane signée de la marque Grand Seiko. En se baladant sur le site de la griffe de luxe japonaise, on retrouve le modèle qu'a reçu Alexandre, lequel est affiché au prix de 5 000 euros.

Je suis timide, je parle moins

Sur les images dévoilées par Amandine, Alexandre apparaît des plus heureux, lui qui serait un véritable "fanatique" des montres. Il demeure néanmoins sur la retenue, comme il l'est toujours. "Je suis timide, je parle moins", a-t-il reconnu lors d'une interview pour Purebreak. C'est d'ailleurs pourquoi il préfère toujours laisser sa femme s'exprimer pour eux, surtout lorsqu'ils font l'objet de critiques. "C'est vrai que je la laisse toujours parler parce qu'elle parle bien, elle envoie du lourd". Il précise néanmoins : "On est toujours deux à prendre les décisions, elle ne m'a jamais forcé. C'est nous deux ou ce n'est rien !".