"Oh là là, la casse-cou*lles !" : Amandine Pellissard excède Jean-Pascal Lacoste en plein live, vif accrochage

En 2020, le grand public a fait la connaissance d'Amandine Pellissard et sa grande tribu composée de son mari Alexandre et de leurs huit enfants. Tout ce beau monde a dévoilé son quotidien pendant deux ans dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, jusqu'à ce qu'ils ne décident de tout arrêter, proférant des accusations graves contre la production dans la foulée. Et aujourd'hui encore, celle qui s'est reconvertie dans le X a des choses à dire sur son passage sur la Une.

Dans la web-émission LaBeamTV diffusée en direct sur Twitch et animée par David Barbet, elle a par exemple assuré n'avoir gagné que 30 euros par jour durant toute sa participation au programme. Une confidence invraisemblable pour l'autre invité de l'émission, Jean-Pascal Lacoste. "Je n'ai jamais entendu ça. Ça fait 21 ans... J'ai fait un paquet de tournages, jamais, même avec les prod' les plus petites, je n'ai entendu ça", a-t-il rebondi, ajoutant : "On ne peut pas être autant naïf aujourd'hui avec la télé". Amandine Pellissard a alors tenté de s'expliquer avant de finalement s'emporter. "Mais il m'énerve lui aussi, il me fatigue, il dit des conneries. Ce n'est pas parce que t'es un fossile de la télé que tout le monde a ta connaissance", a-t-elle adressé à Jean-Pascal Lacoste.

Je ne te manque pas de respect, je te pose des questions

Irrité par sa ligne de défense, l'ancien candidat de la Star Academy n'a alors pas tardé à répliquer. "Un peu de respect, je ne suis pas méchant. Je te souhaite d'être un fossile, ça veut dire que tu dureras. T'as quatre ans de télé donc on se calme. Je ne te manque pas de respect, je te pose des questions. Redescends un peu. Je suis gentil avec toi. Si je me foutais de ta gueule, je ne serais pas dans le direct, je serais comme les gens à écrire des conneries sur Internet. Je suis là et je parle normalement avec toi. Un fossile, c'est quelqu'un de plus âgé, avec la politesse, on l'écoute, ça s'appelle le respect", a-t-il lâché. Mais avec de la peine car Jean-Pascal Lacoste ne faisait que se faire couper la parole par Amandine Pellissard.

Le ton est alors monté d'un cran. "Oh là là, la casse-couilles ! C'est abominable ! C'est fou ! Moi, je n'en ai rien à foutre de ce que tu fais de ton cul. Ça fait quatre que tu fais de la télé, t'as encore du chemin. Arrête un peu, il faut accepter la critique sinon ça ne passera jamais", lui a-t-il conseillé.