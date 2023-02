Amandine Pellissard reconvertie dans le X : une star de Top Chef parmi ses clients, Alexandre balance

Amandine Pellissard et son mari Alexandre ont pris un virage à 360 degrés et l'assume. Après avoir quitté Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) - sans manquer de porter plainte contre la production au passage -, les tourtereaux se sont lancés dans le X. Une nouvelle activité lucrative dont ils n'hésitent pas à parler. Et, lors de leur interview pour TPMP Focus, ils ont fait de nouvelles révélations qui devraient faire du bruit.

Depuis deux mois, Amandine Pellissard et Alexandre se sont lancés dans un nouveau projet : proposer du contenu de charme sur des plateformes payantes. Une reconversion assumée malgré les nombreuses critiques qui pleuvent sur les réseaux sociaux. Et le couple ne semble pas près de passer à autre chose, bien au contraire. Récemment, ils ont révélé sur le plateau de Touche pas à mon poste qu'ils avaient tourné leur première vidéo professionnelle pour Jacquie et Michel. "Ca nous épanouit. On est heureux comme ça et personne n'a à juger notre choix", confiait la mère de 8 enfants à Cyril Hanouna le 6 février dernier.

Il y a des gens connus

Les révélations ne se sont pas arrêtées là pour Amandine Pellissard et Alexandre. Dans TPMP Focus, ils n'ont pas caché que certains de leurs clients étaient célèbres. "Il y a peu de fous, de pervers. Même moi, ça m'a surprise. Il y a vraiment de tout ! Ça va du chef d'entreprise, à la police, à un du GIGN qui nous a écrit encore hier. Il y a des gens connus et d'émissions de télé. Ça va du mec marié, qui se planque à 23h quand sa femme dort, à des jeunes de 25 ans, des gens de 40 ans. Il y a vraiment tous les profils", a déclaré la mère de famille. Si elle n'est pas rentrée dans les détails concernant les personnalités, son cher et tendre a fait une révélation de taille. Il a expliqué que parmi eux, se trouvait un candidat de Top Chef. Il n'a bien entendu pas dévoilé son identité, mais cela ne devrait pas manquer d'attiser la curiosité du public. Mais on se doute que l'information restera un mystère jusqu'au bout, les plateformes étant privées.