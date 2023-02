Amandine Pellissard, nouvelle star du X : ces "gens connus" qu'elle compte parmi ses clients

Voilà quelques mois qu'Amandine Pellissard s'est lancée dans le milieu du X, en parallèle de ses activités d'influenceuse. L'ancienne star de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) s'est inscrite sur MYM, une plateforme de partage de contenus érotiques moyennant un abonnement mensuel. Un projet auquel participe également son mari Alexandre.

Et très rapidement, ils ont découvert un business très fructueux qui leur plait beaucoup. "Je me suis dit que ça allait sans doute marcher, mais je ne pensais pas à ce point-là", s'en étonne tout de même encore Amandine Pellissard lors d'une longue interview avec Jeremstar pour sa chaîne Youtube. Son succès, elle le doit à un panel très différent de clients, dont certains sont très surprenants. "Il y a vraiment de tout, des jeunes, des vieux, des beaux, des moches, des gens très hauts placés, des gens connus... On a de tout ! Tu as le puceau de 40 ans, des petits jeunes de 23-24 ans, des hommes mariés, des gens du milieu de la télé aussi qui achètent du contenu", a-t-elle révélé. Face à la surprise de Jeremstar sur ces personnalités du petit écran, la maman de huit enfants a ajouté : "Des gens d'émissions de télé très connues et d'ailleurs on se disait que c'était des conneries mais parallèlement ils t'envoient des messages sur Instagram depuis leur compte officiel et tu te rends compte qu'en fait, c'est vrai".

Ce n'est pas de la prostitution

Le Youtubeur est malgré tout resté perplexe sur la réussite du couple dans ce milieu, tant il est aujourd'hui possible de trouver du contenu érotique gratuitement sur Internet. "C'est ça qui est incroyable. On aurait jamais soupçonné un tel succès mais beaucoup d'hommes me disent qu'ils fantasment sur moi depuis trois ans, beaucoup de couples, des femmes aussi, c'est vrai qu'on nous sollicite énormément", a tenté d'analyser Amandine Pellissard, défendant au passage sa nouvelle carrière : "Il n'y a rien à diaboliser là-dedans, on ne fait rien de mal. Ce n'est pas de la prostitution. Je suis avec mon mari, il est avec moi sa femme".

Amandine et Alexandre s'imposent d'ailleurs quelques limites. En effet, le couple s'est déjà vu proposer 10 000 euros pour des rapports sexuels tarifés avec un client, ce qu'ils ont tout bonnement refusé.