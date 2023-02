Amandine et Alexandre Pellissard dans le X : le couple de retour dans TPMP, ils font une grande annonce

Depuis plusieurs semaines, Amandine et Alexandre Pellissard, qui s'étaient révélés dans l'émission Familles nombreuses, multiplient leurs apparitions dans les médias, et notamment sur le plateau de Touche pas à mon poste, pour s'expliquer sur leur reconversion dans le X. Un choix qui n'a pas manqué de choquer plusieurs chroniqueurs du talk-show présenté par Cyril Hanouna. Ce lundi 6 février, l'animateur de C8 recevait une fois plus le couple dans son programme puisqu'ils avaient une grande annonce à faire.

"Pour toutes les personnes qui disent que ce n'est pas un métier, c'en est bien un. D'ailleurs, nous avons fait notre premier tournage professionnel qui a été diffusé aujourd'hui sur un des plus grands sites pornographiques français (Jacquie et Michel TV, ndlr)", a-t-elle déclaré. "Donc maintenant, vous vous lancez à fond dedans ?", lui a demandé Baba. "Oui parce que ça nous épanouis. On est heureux comme ça et personne n'a à juger notre choix", a répondu la maman de 8 enfants, en précisant que les tournages ne se passent pas chez eux mais "dans un décor".

Soyez heureux, kiffez

"On a eu un cachet", a-t-elle également révélé, sans pour autant dévoiler la somme. Après cette révélation, les chroniqueurs ont été amenés à donner leur avis. Gilles Verdez s'est dit "ni choqué ni étonné" de leur décision d'enfin se professionnaliser dans ce domaine, tandis que Géraldine Maillet reproche au couple d'avoir "accédé à la notoriété grâce" à leurs enfants. Pour Guillaume Genton, leur nouvelle activité n'est "pas un métier". C'est ce qu'il a voulu faire comprendre aux deux tourtereaux. "Je n'en peux plus d'entendre les termes 'business', 'chef d'entreprise'... Pardon, mais la seule chose que vous vendez, c'est votre c** !", a-t-il estimé, de quoi provoquer la colère de la mère de Léo, qui était jusqu'à présent très calme. "Et alors ?", lui a-t-elle répondu plusieurs fois.

Et si l'on pouvait s'attendre pour le couple à une situation identique avec Raymond Aabou, avec qui le ton est monté à plusieurs reprises lors de leurs précédents passages dans TPMP, le chroniqueur a finalement décidé d'apaiser son discours. "Soyez heureux, kiffez", a-t-il expliqué, en leur demandant de "protéger leurs enfants" du mieux qu'ils peuvent. Kelly Vedovelli, quant à elle, n'a pas souhaité n'exprimer. "Y'a pas eu de respect la dernière fois, donc j'aurais pas de respect en retour", a-t-elle déclaré afin d'expliquer son silence. Enfin, le couple a décidé de faire abstraction des critiques et de conclure positivement cette conversation. "On est archi heureux et en paix avec nous-même", a affirmé Amandine Pellissard.