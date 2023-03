"C'est ma 29ème année..." : Jean-Luc Reichmann prêt à prendre sa retraite ? Il se confie sans tabou

Depuis 2010, soit près de 13 ans, Jean-Luc Reichmann fait les beaux jours de TF1 grâce à son émission Les douze coups de midi. Très proche de son public mais aussi des candidats, avec qui il tisse parfois de véritables liens d'amitié, l'animateur est on ne peut plus apprécié. En 2022, il a d'ailleurs été élu présentateur préféré des Français à une très large majorité. Mais à 62 ans, et à l'heure où la France brûle suite à la très contestée réforme des retraites, serait-il le moment pour l'animateur de se retirer avec panache ? Dans une interview accordée à Télé Magazine et publiée le mercredi 22 mars 2023, il a donné sa réponse.

Que ses nombreux fans se rassurent ! Pleinement épanoui et professionnellement comblé, Jean-Luc Reichmann n'a visiblement pas l'intention de tirer sa révérence de si tôt. C'est en tout cas ce qu'il a immédiatement confié à nos confrères. "C'est ma 29ème année de quotidienne. Je suis dans une chic planète. Je fais des choses qui me plaisent avec des gens qui me plaisent. J'ai un clown dans la tête et l'amour dans le coeur. Pourquoi ça s'arrêterait ?", a-t-il lâché avec passion. Il faut dire que celui qui est à la tête d'une grande famille recomposée est très investi dans ses différents projets et notamment dans son célèbre jeu télévisé des Douze coups de midi. Sur ses comptes Instagram et Twitter, il partage régulièrement des séquences drôles ou inédites.

C'est un travail d'équipe !

Pour mener sa carrière de front, Jean-Luc Reichmann peut également compter sur son amour : Nathalie Lecoultre. En couple avec lui depuis de nombreuses années, elle est aussi sa fidèle associée. "Ça fait plus de dix ans qu'on a décidé de bosser ensemble, mais on s'est toujours dit qu'il fallait faire attention", a-t-il expliqué dans un premier temps. En effet, les tourtereaux n'ont aucun envie de mêler travail et vie privée, pour le bien-être de leur relation et l'ambiance à la maison. "Il faut garder des plages à la fois pour nous, mais aussi pour nos enfants, pour notre équilibre familial. C'est un vrai travail d'équipe !", a-t-il ensuite lâché pour conclure.

Nul doute que Jean-Luc Reichmann devrait occuper nos petits écrans pendant encore longtemps !