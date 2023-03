Jean-Luc Reichmann : Sa magnifique femme Nathalie Lecoultre en décolleté plongeant, une occasion spéciale célébrée

Si l'on ignore la date exacte de leur rencontre, Nathalie Lecoultre et Jean-Luc Reichmann assurent être en couple depuis une vingtaine d'années environ. Lors d'un entretien accordé à Purepeople en juillet 2022, le célèbre animateur des 12 coups de midi dévoilait les coulisses de leur rencontre pas banale. "C'était sur un malentendu, assure-t-il. Figurez-vous qu'on s'est fait gauler au radar en même temps et on a sympathisé sur le bord de l'autoroute en se disant : 'Tiens, vous vous êtes fait gauler, moi aussi'. Elle avait des enfants dans la voiture, j'en avais aussi dans la mienne, et depuis on ne s'est plus quitté", expliquait-il alors.

Depuis, les tourtereaux filent le parfait amour. Ils ne se sont cependant jamais mariés et se font discrets. Ainsi, leur quotidien est soigneusement gardé sous clé.