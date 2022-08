Jean-Luc Reichmann amoureux de Nathalie Lecoultre : pourquoi le couple ne s'est jamais marié ?

Jean-Luc Reichmann a décidément tout pour être heureux. Depuis de nombreuses années, il est l'un des animateurs les plus populaires du PAF, notamment grâce aux 12 Coups de midi. Cette année marquait d'ailleurs les 12 ans du programme de TF1 et force est de constater que son succès ne faiblit pas. Le jeu continue même d'enregistrer des scores d'audiences à l'heure du déjeuner, se plaçant très régulièrement en position de leader.

C'est également du côté personnel que Jean-Luc Reichmann est des plus épanouis. L'animateur de 61 ans a en effet trouvé le bonheur grâce à Nathalie Lecoultre, sa compagne depuis plus de vingt ans. Véritablement inséparables, ils travaillent même ensemble sur la série Léo Mattéï. Et lorsqu'ils ne se retrouvent pas sur les plateaux de tournage, les amoureux découvrent le monde ensemble, comme lors de leur récent road-trip aux États-Unis. Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre ont donc tout l'air d'avoir tout fait à deux, excepté de se passer la bague au doigt. Lors d'une interview accordée à Gala en mars 2020, l'animateur expliquait assez simplement sa décision de ne pas se marier. "Je me sens plus libre et heureux comme ça", confiait-il. Et de préciser : "Cela ne veut pas dire que je ne respecte pas notre couple. Bien au contraire, c'est d'ailleurs notre choix à tous les deux. Nous préférons jouir de l'instant présent. N'y voyez rien de bizarre, c'est ainsi que nous nous aimons. (...) Nous sommes très complices, très complémentaires. (...) Dans un rapport de respect et d'élégance."

Ne pas s'être mariés ne les empêche justement pas de former une superbe famille recomposée. Du côté de Nathalie, on lui connaît trois enfants nés d'une précédente relation : Léo, Lou et Lola. Quant à Jean-Luc Reichmann, il a déjà présenté au grand public sa fille Rosalie, qui est sont portrait craché, et son fils Swann, tous deux issus de son ancienne idylle avec Nathalie Leboutte.

S'il se veut plutôt discret sur ce clan qu'il s'est construit, Jean-Luc Reichmann s'est déjà livré sur son côté "papa à l'ancienne". "On dit 'bonjour', on dit 'merci'. Et je suis très attentif à leurs notes. Je suis connecté au site de l'école toute la journée. Quand mon ado arrive de l'école avec sa capuche sur la tête, je n'hésite pas à remettre les pendules à l'heure : un peu d'élégance, un peu de respect ! Après, je suis également un papa cool, un papa poule...", expliquait-il pour Gala.