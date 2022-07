Nathalie Lecoultre : La compagne de Jean-Luc Reichmann présente l'un de ses enfants pour une grande occasion

Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre sont à la tête d'une belle famille recomposée de six enfants. Bien que le public a déjà eu l'occasion de découvrir Rosalie et Swann Reichmann, les deux parents préfèrent rester discrets en ce qui concerne leurs enfants. Mais dimanche 3 juillet 2022, la réalisatrice, directrice artistique et styliste n'a pu résister à l'envie de présenter son fils Léo pour une grande occasion.

"Mais oui mais oui, l'école est finie". Ou presque pour certains. Les vacances sont déjà en tête de tous les écoliers et étudiants. Mais avant d'en profiter, le beau-fils de Jean-Luc Reichmann a célébré un heureux événement avec ses parents. Léo a été diplômé de l'école Paris School Of Business. Et sa remise des diplômes vient d'avoir lieu, un événement mis en avant par Nathalie Lecoultre, en vidéo. On peut y voir le charmant brun sur scène, vêtu d'une toge universitaire. Très vite, il lance le chapeau qu'il avait sur la tête, son diplôme en main.

On peut ensuite voir des images de Léo se diriger vers ses parents avec un grand sourire. Puis c'est une photo de son fils et elle que la compagne du présentateur des 12 Coup de midi (TF1) a mis sur son compte. "Fière de notre Leo ! #diplome #grandeecole #son #fils #enfant #parents", peut-on lire en légende de la publication.