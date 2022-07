"C'était sur un malentendu" : Jean-Luc Reichmann a rencontré sa compagne... sur le bord de l'autoroute ! (EXCLU)

Sa plus belle histoire d'amour, c'est sans doute celle qu'il partage avec le public. Depuis douze ans, les téléspectateurs suivent les tribulations de Jean-Luc Reichmann dans l'émission Les douze coups de midi - diffusée pour la première fois sur TF1 le 28 juin 2010 - mais depuis bien longtemps, les téléspectateurs l'adorent. Ses questions "co", ses questions "ines", personnes ne les oublient, pas plus que ses nombreuses interventions dans Les Z'amours, Attention à la marche ou Au pied du mur. Bien sûr, celle qui fait vibrer son coeur au quotidien se situe de l'autre côté de l'écran.

Depuis, on ne s'est plus quitté

Depuis de nombreuses années, Jean-Luc Reichmann est effectivement heureux, en ménage, avec Nathalie Lecoultre. Et si vous vous demandiez comment ces deux-là se sont rencontrés, nous avons la réponse. Alors que le présentateur répondait à une blague sur le "coup de la panne", lors d'une interview Vox Populi de Purepeople, il a accepté d'en dire davantage à propos de cette première fois où ils se sont croisés. "C'était sur un malentendu, assure-t-il. Figurez-vous qu'on s'est fait gauler au radar en même temps et on a sympathisé sur le bord de l'autoroute en se disant : 'Tiens, vous vous êtes fait gauler, moi aussi'. Elle avait des enfants dans la voiture, j'en avais aussi dans la mienne, et depuis on ne s'est plus quitté."