Lola Dubini et sa scène de nu avec Jean-Luc Reichmann : "J'ai vu ses fesses... et ça va !" (EXCLU)

Léo Mattéi est revenu en force, sur TF1, avec une Brigade des mineurs flambant neuve. Parmi les nouvelles recrues de cette saison 9 signée Jean-Luc Reichmann, Lola Dubini incarne le Lieutenant Inès Salma. Et la jeune comédienne a eu l'occasion de tourner une scène relativement cocasse... puisqu'elle s'est retrouvée face au présentateur, et co-créateur de la série, dans le plus simple appareil. Ou presque.

Pour plus de surprise, la femme de Jean-Luc a modifié le truc

Jean-Luc Reichmann avait prévenu les téléspectateurs en se rendant sur le plateau de l'émission C à vous, sur France 5 : il a joué sa première scène de nu en compagnie de Lola Dubini. Une aventure que l'actrice de 28 ans a accepté d'évoquer, en pleine promotion de la série Léo Mattéi. "Sachez que je n'ai pas vu ce que je ne voulais pas voir. Mais disons qu'il y a une séquence où Inès, mon personnage, part habiter chez Léo Mattéi. Et il y a un embouteillage à la salle de bain, raconte-t-elle à Purepeople. J'ai un casque sur les oreilles et je n'entends pas que Léo Mattéi prend sa douche. Dans le scénario, j'avais lu qu'il se brossait les dents. Mais pour plus de surprise, la femme de Jean-Luc a modifié le truc pour qu'il soit dans la douche."

J'ai été préservée de tout débordement

Quelle ne fut pas sa surprise, en pénétrant dans la salle d'eau, de découvrir Jean-Luc Reichmann "en slibard". Et une fois que tout le monde a bien ri de la situation, les voiles sont tombés... les sous-vêtements avec. "C'est une scène que je n'aurais jamais pensé voir de ma vie, mais j'ai été préservée de tout débordement, poursuit Lola Dubini. Il a tourné une scène nu. Moi j'ai vu ses fesses et ça va, je n'ai pas fini traumatisée. C'était que de la déconnade. Vraiment, je l'ai pas mal pris du tout. J'étais totalement en conscience de ce qu'il se passait. Je savais que j'allais rentrer et qu'il serait sous la douche. Donc la réaction que vous allez voir est ma vraie réaction." Pour découvrir cette cocasse performance, rendez-vous sur TF1 le 3 mars 2022.

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.