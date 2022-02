Stomy Bugsy : Bilal et Lat Dior, ses deux fils de 29 et 8 ans, sont aussi des artistes ! (EXCLU)

Les téléspectateurs découvrent Stomy Bugsy sous un nouveau jour, dans la série Léo Mattéi, Brigade des Mineurs, depuis le 17 février 2022 sur TF1. Le comédien incarne l'énigmatique Commissaire Daguerre et bataille, auprès de Jean-Luc Reichmann et Lola Dubini, pour la protection des plus jeunes. Fatalement, cette thématique lui tenait à coeur. "Les enfants, pour moi, c'est toute ma vie, explique-t-il à Purepeople. J'ai été père de famille à 20 ans. J'ai un gamin de 29 ans et un autre de 8 ans. Si je pouvais en avoir plus, j'en aurais plus."

Quand on dit que le fruit ne tombe jamais bien loin de l'arbre : père de deux enfants, Stomy Bugsy élève un mélomane et un comédien... les deux facettes principales de sa propre carrière. Son aîné, Bilal, est plus connu dans l'industrie musicale sous le nom de Sonof. Et une surprise devrait nous attendre sur le prochain album du rappeur, qui devrait sortir d'ici un an. "Le deuxième [Lat Dior, NDLR.], il arrive derrière, précise l'artiste de 49 ans avec beaucoup de fierté. Il chante un peu, il fait du piano, de la comédie musicale. Il est dans une école qui s'appelle Le Cours Anna. Il fait du théâtre déjà !"