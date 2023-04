Stomy Bugsy : Cette célèbre ex, sublime chanteuse, qui est actuellement enceinte de son 1er enfant

Aucune information sur l'identité du papa n'a été dévoilée.

On ne sait également rien de son histoire d'amour avec Stomy Bugsy. Ce qui est certain c'est qu'avant cela, le rappeur et acteur a également été en couple avec Noémie Lenoir. C'est sur le tournage de la comédie Gomez et Tavarès que tous deux avaient fait connaissance au début des années 2000. Lors d'une interview dans Salut les terriens, le mannequin avait révélé que c'est elle qui avait fait le premier pas. Leur première soirée s'est déroulée chez elle. Les anciens amants avaient même révélé que Stomy Bugsy donnait un nom à ses parties intimes, commençant par la lettre D.

La star de Léo Mattei a aussi connu une histoire avec la chanteuse Lynsha. Ensemble, ils ont eu un enfant prénommé Lat Dior (né le 29 octobre 2013). Il est aussi l'heureux papa de Bilal, né le 19 juillet 1992 d'une autre relation.