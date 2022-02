Stomy Bugsy séparé de Noémie Lenoir : elle dévoile qui a fait le premier pas et d'autres infos surprenantes

Grande soirée ce jeudi 17 février sur TF1.Jean-Luc Reichmann rendosse le rôle de Léo Matteï dans la série éponyme pour une saison 9. Et pour cette nouvelle salve d'épisodes, la famille du tournage s'agrandit. Outre Lola Dubini,Stomy Bugsy intègre également la Brigade de protection des mineurs en interprétant le Commissaire Daguerre. Un sujet qui lui tient à coeur, lui qui est devenu papa de deux beaux enfants, Bilal et Lat Dior. Si l'identité de la première maman n'est pas connue, c'est avec la chanteuse Lynnsha qu'il est devenu papa d'une petite fille. Entre-temps, Stomy Bugsy a également fréquenté le mannequin Noémie Lenoir . Leur couple avait d'ailleurs fait sensation quand il a été rendu public. A tel point que Thierry Ardisson en avait joué sur le plateau de Salut Les Terriens pour en savoir un peu plus sur les circonstances de leur rencontre.

Chacun leur tour, Noémie Lenoir et Stomy Bugsy avaient répondu aux questions de l'homme en noir en se faisant passer pour l'autre. Et du côté du mannequin, les révélations avaient été fracassantes. Curieux, Thierry Ardisson avait appris que Noémie Lenoir avait fait le premier pas vers le rappeur et que leur premier rendez-vous avait eu lieu chez l'ex-compagne de Claude Makélélé. On apprenait même que Stomy Bugsy donnait un petit nom à ses parties intimes. Noémie Lenoir en avait révélé la toute première lettre, D, sans toutefois donner le surnom complet.

C'est sur le tournage de la comédie Gomez et Tavarès que Noémie Lenoir et Stomy Bugsy avaient fait connaissance au début des années 2000. Lui incarnait l'un des personnages principaux, le lieutenant Carlos Gomez, elle incarnait... sa soeur Gina Gomez ! Si les mamans avaient été respectivement présentées, la relation entre Noémie Lenoir et Stomy Bugsy s'est malheureusement essoufflée. Le top était par la suite tombé amoureux du footballeur Claude Makélélé, avec qui elle a eu un fils, Kelyan, né en 2005. En 2015, séparée de l'ancien international français, elle foulait le tapis rouge du festival de Cannes, le baby bump bien en évidence. Quelques mois plus tard naissait Tosca, dont l'identité du père est aujourd'hui toujours tenue secrète.