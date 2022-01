12 Coups de midi : Le plateau évacué en plein tournage, Jean-Luc Reichmann s'explique !

Déjà près de 12 ans que Jean-Luc Reichmann cartonne dans Les 12 Coups de midi, jeu télévisé diffusé chaque jour sur TF1. Et lorsqu'il n'est pas à l'antenne de la Une, l'animateur endosse le rôle de comédien dans la série Léo Mattei, Brigade des mineurs sur la même chaîne. Entre deux tournages, c'est sur les réseaux sociaux qu'il partage quelques instants de son quotidien. Comme mercredi 19 janvier 2022, où il raconte une petite mésaventure survenue en plateau.

Sur son compte Instagram, Jean-Luc Reichmann publie quelques photos avec sa chienne Donna, des clichés de vacances, d'autres en tournage pour la série ou encore pour Les 12 Coups de midi. C'est ainsi que l'animateur de 61 ans partage des images prises depuis la régie où apparait le plateau du célèbre jeu sous plusieurs angles. De prime abord, rien d'anormal... Mais en réalité, les équipes et participants ont été pris d'un petit coup de panique ! "Évacuation du plateau 107 en plein tournage ce soir...", écrit alors celui qui avait été annoncé dans le coma.

Sans toutefois donner plus d'explications, l'amoureux de Nathalie Lecoultre tient à faire une petite précision. "Rassurez-vous, rien de grave", annonce-t-il. En commentaires, les internautes restent perplexes et se demandent alors ce qui a bien pu pousser la production des 12 Coups de midi à interrompre le tournage de l'émission et faire sortir toutes les personnes présentes. Pas de réponse, pour l'heure du moins.

Si dans les épisodes actuellement en diffusion sur TF1 les téléspectateurs suivent le parcours de Laurent, qui a remporté plus de 20 000 de gains jusqu'à présent, rappelons qu'il demeure un décalage entre les tournages et le passage sur petit écran. Ainsi, les images tournées mercredi 19 janvier 2022 devraient être diffusées à l'antenne de la Une dans les semaines voire mois à venir.

Ces dernières années, plusieurs candidats à l'émission se sont imposés comme Maître de midi, à l'instar de Bruno, qui compte 252 participations, et pas moins de 1 026 107 euros de gains. Il est alors recordman des 12 Coups de midi et se présente comme le plus grand champion du jeu télévisé !