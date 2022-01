Jean-Luc Reichmann : Photo de son fils Swann et de sa compagne Nathalie, un duo complice

Avec sa compagne Nathalie Lecoultre, Jean-Luc Reichmann aurait pu être la star d'un autre programme de TF1. Tous deux auraient en effet pu participer à Familles nombreuses, la vie en XXL puisqu'ils sont à la tête d'une famille recomposée de six enfants, âgés de 10 à 30 ans. Mais le couple préfère rester discret sur le sujet. Seuls Rosalie et Swann ont été présentés au public. Une nouvelle photo avec l'un d'eux a d'ailleurs été dévoilée sur Instagram, le 5 janvier 2022.

Dans la famille Reichmann, on demande le fils. C'est entouré de neige que Jean-Luc Reichmann, Nathalie Lecoultre et Swann ont fini et débuté l'année 2021-2022. Les tourtereaux ont ainsi pu souffler après le tournage de la nouvelle saison de Léo Mattei, Brigade des mineurs avec notamment en guest Lola Dubini, Thomas Jouannet ou encore Stomy Bugsy. Mais c'était l'heure du retour pour le trio comme en témoigne une photo partagée par la mère de famille. On peut l'admirer au côté de Swann, à l'aéroport semble-t-il. Tout deux fixent l'objectif en souriant, avec un gobelet à la main, le masque baissé pour l'occasion. Elle porte un long manteau rouge et blanc, une veste en cuir noire juste en dessous, un pantalon blanc un peu ample, puis des chaussures et un bonnet de la même couleur. Lui est vêtu d'une doudoune blanche, d'un sweat et d'un jogging noir et des chaussures sur le même ton. "L'heure du chocolat chaud ! #gourmandise #chocolat #bonheur #partage #mode #fashionstyle @swann_reichmann #enfants #kids", peut-on lire en légende de la tendre publication.