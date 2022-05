Stomy Bugsy : Fête de folie pour ses 50 ans, Jean-Luc Reichmann et Passi présents !

Stomy Bugsy (de son vrai nom Gilles Duarte) est actuellement à l'affiche du spectacle Un jour, j'irai à Détroit au Théâtre du Gymnase à Paris depuis le 26 mars 2022. Il y incarne Djili Amacombi, un tirailleur sénégalais de l'armée coloniale enfermé dans une cellule de la Maison d'Arrêt de Fresnes en novembre 1944, lors de la seconde guerre mondiale.

Un cinquième anniversaire arrosé pour Stomy Bugsy

Ce samedi 21 mai, alors qu'il donnait une nouvelle représentation, Stomy Bugsy a profité de l'occasion pour fêter son cinquantième anniversaire. Eh oui, l'interprète de Mon papa à moi à est un gangster (extrait de son premier album Le Calibre qu'il te faut sorti en 1996) a un demi-siècle. Et cela ne se voit pas ! On l'aperçoit tout sourire vêtu de blanc de la veste au pantalon, en passant par le débardeur et avec une grosse bouteille de champagne à la main. Eh oui, cinquante ans, ça s'arrose. D'ailleurs en parlant de famille, son papa était présent ainsi que son fils aîné Bilal alias Sonof. Une vive émotion pour Stomy Bugsy, qui est proche de sa famille. Il est également père d'un petit garçon de neuf ans. En revanche, le rappeur et acteur est assez discret sur sa vie privée. Cependant en juin 2021, Stomy Bugsy était apparu en compagnie d'une charmante demoiselle lors du spectacle Vida la Vida ! de la troupe cubaine Soy de Cuba au Casino de Paris.

Jean-Luc Reichmann et Passi présents au cinquantième anniversaire de Stomy Bugsy

Cet anniversaire était aussi l'occasion pour Stomy Bugsy de convier de nombreuses personnalités. Parmi elles, l'animateur Jean-Luc Reichmann avec lequel il a joué le Commissaire Daguerre dans la série Léo Mattei, Brigade des mineurs sur TF1, le rappeur Passi (grand fidèle de Stomy Bugsy avec lequel il a formé le groupe Ministere A.M.E.R.), l'acteur Florian Hessique et les comédiens David Desclos et Cyril Guelle avec lesquels il partage l'affiche dans Un jour, j'irai à Détroit. Stomy Bugsy donnera par ailleurs sa dernière représentation au Théâtre du Gymnase le dimanche 29 mai prochain.