Lucie (Koh-Lanta) divine pour une soirée cubaine avec Magloire et Stomy Bugsy

Quel bonheur ! Depuis le 19 mai dernier, les français ont la possibilité de retourner en terrasses ou au restaurant mais pas que. Les cinémas et salles de spectacles ont également rouvert leurs portes ! L'occasion pour les people de refaire le show devant les photographes pour des événements comme le retour du spectacle Viva la Vida !. Un spectacle qui aurait dû initialement se jouer en avril 2020 mais qui a été reporté plusieurs fois en raison de l'épidémie de coronavirus. Le 3 juin 2021, la troupe cubaine Soy de Cuba a donc enfin débarqué au Casino de Paris. Ses 14 danseurs et un orchestre live avaient de quoi ravir les spectateurs et amateurs de musique, de danse et de culture cubaines.

Parmi ceux à s'être déplacés, on retrouvait notamment Maxime Dereymez, Stomy Bugsy et sa belle compagne, Magloire, Vincent Mc Doom, Danièle Gilbert, Jérôme Anthony, Cyril Benzaquen, Léa Sarasa ou encore Lucie Bertaud, actuellement au casting de Koh-Lanta, les armes secrètes. La jolie brune a enfin pu troquer sa tenue d'aventurière pour une belle robe noire de soirée et un maquillage on fleek.

Tous ont découvert un show exceptionnel qui fait honneur à des danses mythiques latines, à savoir la rumba, la salsa, le mambo, le cha-cha-cha et le reggaeton. L'histoire de ce nouveau spectacle raconte la vie d'Ayala, une danseuse qui a quitté les plantations de tabac de Viñales, pour rejoindre seule La Havane et se consacrer à sa passion. Elle y rencontre Oscar, un jeune boxeur travaillant à la fabrique de cigares, joué par Osmani Montero Hernandez (gagnant 2018 de Danse avec les Stars version cubaine) avec qui une belle histoire d'amour va commencer.