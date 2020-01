Stomy Bugsy en famille pour la générale de sa pièce, face à Passi et Singuila

Exclusif - Stomy Bugsy (Gilles Duarte) et son fils Bilal Duarte - Générale de la pièce de théâtre "Un Jour J'irai à Détroit !" au théâtre du Gymnase Marie Bell à Paris, France, le 20 janvie 2020. C'est sur une note historique et de devoir que S.Bugsy et D.Desclos ont souhaité au travers d'une pièce de théâtre, montrer et partager le combat des révoltés tirailleurs sénégalais, massacrés par l'armée française à Thiaroye le 01 décembre 1944. Mise en scène par D.Coubes. © Giancarlo Gorassini/Bestimage