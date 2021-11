"C'est quelque chose qui m'est étranger" : Mireille Dumas n'a jamais voulu d'enfant mais...

S'il y a bien une chose que n'avait pas prévu Mireille Dumas, c'est d'élever un enfant. Un choix souvent critiqué, mais qu'elle a plusieurs fois revendiqué dans les médias. Lors d'un entretien accordé à nos confrères du magazine Gala, ce jeudi 18 novembre 2021, cette dernière est revenue sur sa vie de mère de coeur.

Marié depuis presque quarante ans au réalisateur Dominique Colonna, la journaliste de 68 ans n'a jamais ressenti le fameux "instinct maternel". "Je fais partie de ces femmes qui n'ont jamais eu le désir de porter un enfant. C'est quelque chose qui m'est étranger", a-t-elle indiqué à nos confrères. Pourtant, suite à son union en 1983 avec son actuel époux, la réalisatrice a dû faire de la place à Antoine (fils de Dominique Colonna, né d'une précédente relation) âgé de seulement quatre ans à l'époque.

Dès lors, Mireille Dumas s'est vite attachée au jeune garçon et l'a élevé comme si c'était son propre fils. "J'étais ravie d'élever Antoine (...) Comme, c'était un enfant différent, avec une forme légère d'autisme, il avait besoin de beaucoup d'attention", s'est-elle souvenue. Et de poursuivre, non sans nostalgie : "Il a rempli ma vie et j'ai adoré ça. Si c'était à refaire, je referais exactement pareil avec lui." Antoine est mort à l'âge de 36 ans. Une épreuve difficile pour le couple. "La disparition accidentelle d'Antoine à 36 ans nous a davantage soudés Dominique et moi. Et nous avons avancé", a-t-elle confié.

Toujours lors d'un entretien accordé à Gala en 2013, Mireille Dumas s'était déjà confiée sur celui qu'elle considérait comme son fils. Reconnaissante de chaque instant passé à ses côtés, l'animatrice de Vie privée, vie publique avait d'ailleurs fait une tendre confidence à son sujet : "J'ai vu grandir Antoine, le fils de mon mari. Sans lui, il est vrai que j'aurais peut-être fait, ou au moins adopté, un enfant".

