Mireille Dumas et son mari ont habité séparés "à certains moments" : rares confidences sur son couple

Elle ne court pas les soirées people, ne s'acharne pas à vouloir à tout prix un bout d'antenne et distribue les confidences au compte-gouttes. Une discrétion qui semble plaire au grand public, l'animatrice Mireille Dumas ayant une belle popularité depuis des années. Dans Gala, c'est cependant l'occasion d'en apprendre un peu plus sur elle.

Désormais âgée de 68 ans, celle que les téléspectateurs suivaient assidûment quand elle était aux commandes de l'émission Vie privée, vi publique, a donc livré quelques anecdotes personnelles notamment sur le couple qu'elle forme avec Dominique Colonna, son mari. Une histoire entamée en 1974 ! "J'avais 21 ans. Nous avons commencé par travailler ensemble, puis, à partir de 1989, j'ai réalisé toute seule mes films documentaires. J'avais besoin de décliner mon propre univers. Plus tard, quand je me suis retrouvée à l'antenne avec Bas les masques et les autres émissions [elle n'a pas laissé que des bons souvenirs à tout le monde, Michel Malaussena peut en témoigner, NDLR], Dominique en a souvent été le réalisateur", raconte-t-elle.

Mireille Dumas et Dominique ont depuis vécu une relation pas toujours "linéaire". D'ailleurs, elle ne cache pas qu'ils n'ont pas été un couple traditionnel à tous points de vue. "J'ai du mal à dire 'mon mari' quand je parle de Dominique, je dis toujours : 'Mon compagnon de route'. À certains moments, nous avons habité chacun dans un appartement. Nous revivons ensemble depuis vingt ans", précise-t-elle. Faire appartements séparés, cela a par exemple longtemps aussi été le cas de François Hardy et Jacques Dutronc... Une recette qui marche pour faire durer le couple ?

Avec son mari, Mireille Dumas n'a jamais eu d'enfant, un choix de sa part. Ils ont donc eu beaucoup de temps pour faire vivre leur histoire mais en faisant attention à ne pas se lasser de cette vie à deux. "Une alchimie entre nous a rendu les choses possibles, sans nous étouffer (...) Si nous avions tout fait ensemble, je pense que nous nous serions séparés. En fait, Dominique et moi avons inventé notre couple et l'avons décliné sous différentes formes", ajoute-t-elle.

