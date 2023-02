"C'est un sujet que je n'avais jamais évoqué" : Nabilla s'explique après une scène avec Milann qui a fait réagir

Nabilla Benattia se plaît à partager des bribes de sa vie sur les réseaux sociaux. Et le 16 février 2023, certaines de ses déclarations ont interpellé une internaute. L'épouse de Thomas Vergara s'est donc exprimée sur un sujet très personnel, celui de la nudité devant ses enfants.

"Mon fils vient de me demander si j'avais un zizi. Je lui ai dit non, parce que j'étais une fille. Il me pose des questions comme ça, je ne sais pas quoi dire. (...) Je redoute qu'il me pose des questions d'ados. Je ne veux pas répondre", a confié Nabilla Benattia, alors qu'elle était avec son fils Milann (3 ans). Si elle était à coup sûr passée à autre chose par la suite, une internaute l'a interpellée pour lui demander pour quelle raison elle ne s'était jamais mise nue devant son fils, car chez elle, cela n'est pas un souci. "J'évite. Je n'ai que des hommes à la maison et j'ai été élevée dans la pudeur. Donc je m'inspire de mon éducation. Je n'ai jamais vu mon père nu", a donc répondu celle qui est aussi l'heureuse maman de Leyann (8 mois).

Par la suite, Nabilla Benattia a reçu d'autres messages, dont un d'une personne qui lui demandait si elle prenait des bains avec Milann. "Je prends le bain avec, mais je suis toujours en maillot de bain", a-t-elle répondu. Et d'ajouter en commentaire d'un autre message qui lui donnait raison : "Pour moi, la pudeur c'est trop important. (...) Je me couvrirai toujours devant mes fils. Et c'est pareil pour Thomas."

C'était interdit

Le lendemain, c'est face caméra que Nabilla Benattia s'est de nouveau exprimée. Elle a révélé que le sujet de la nudité devant les enfants avait beaucoup fait réagir, car elle avait reçu au moins mille messages. "C'est un sujet que je n'avais jamais évoqué, mais pour moi, c'est naturel de ne pas se mettre nu devant ses enfants. Il y en a qui disent : 'Ce n'est rien. C'est naturel.' Pour moi, c'est naturel de ne pas être nue devant mes enfants. Et Thomas n'est jamais nu devant nos fils. J'apprends à mon fils que personne ne doit voir ses parties privées, que c'est à lui. Je trouve les mots que je peux, mais en aucun cas je vais sortir mes seins ou mes fesses devant mes fils. En plus, ce sont des garçons. Ce n'est pas possible", a poursuivi la belle brune de 31 ans.

Elle a ensuite expliqué que quand elle prenait sa douche, elle faisait attention à fermer la porte. Et une fois lavée, elle se couvre bien afin que ses enfants, surtout son grand, ne voient rien. "Je respecte tout le monde, mais là c'est un sujet qui est quand même assez important pour moi. Je n'ai jamais vu mes parents nus. J'ai déjà vu ma maman, mais quand j'étais plus grande. Mon père, je ne l'ai jamais vu. Jamais de la vie, c'était interdit. Mon père est musulman. Quand il y avait une scène d'amour ou un peu dénudée à la télé, on devait tourner la tête", a-t-elle poursuivi.

Puis, Nabilla Benattia a partagé avec sa communauté une scène qui l'a mise mal à l'aise. Elle a avoué qu'une fois, Milann lui avait appuyé sur la poitrine pour rire. Mais très vite, elle lui a fait comprendre que ce n'était pas bien. "Je ne veux pas que mon fils m'appuie sur les seins en rigolant, ça me met mal à l'aise", a-t-elle ajouté. Des déclarations que ses abonnés devraient comprendre puisqu'elle a confié que tous les messages qu'elle avait reçus étaient en son sens.

"Pour moi c'est logique. C'est le respect. Ce sont les parents, tu ne peux pas les voir nus. Après, ça ne veut pas dire que c'est tabou de parler de certaines choses. Mon fils, je lui parle de tout. Je n'aurais jamais de soucis à répondre avec du respect, en montrant qu'on peut discuter et que je peux lui apprendre des choses", a-t-elle conclu.