"Mes enfants n'étaient même pas là" : Nouvelle rumeur de violence entre Nabilla et Thomas, la star prend la parole

Le 5 février 2023 était une journée spéciale pour Nabilla. Ce jour-là, la superstar a fêté ses 31 ans avec ses proches à Courchevel. Après une sympathique journée passée en famille avec ses deux enfants Milann (3 ans) et Leyann (8 mois), Nabilla a mis le paquet le soir pour faire la fête. La jolie brune était tout simplement sublime dans une robe noire super sexy qui rappelait le personnage de Jessica Rabbit. Tout avait donc l'air de s'être passé comme sur des roulettes mais, quelques heures plus tôt, on était davantage proche du cauchemar selon un magazine...

Public raconte que dans la nuit du 4 au 5 février, "tout aurait dérapé" entre Nabilla et son mari Thomas Vergara. "Alors que les enfants dorment, une dispute s'amorce. Rien de grave, à priori, sauf que le ton monte. Leurs cris ne tardent pas à réveiller les occupants des chambres voisines. Certains appellent alors la réception pour se plaindre !", lit-on dans le dernier numéro paru ce vendredi 17 février. Un employé de l'hôtel aurait alors rejoint la suite du couple pour vérifier que tout allait bien et, en entrant dans l'appartement, il aurait découvert "un désordre innommable, avec un sol jonché de bouteilles et de canettes". En souhaitant intervenir, "une altercation plutôt rude" serait ensuite survenue entre l'employé et Thomas. Les services de police auraient fini par se rendre sur place. Contactée par Public, la gendarmerie de Courchevel n'a toutefois pas souhaité faire de commentaires sur le sujet.

La réaction sans appel de Nabilla

Après avoir eu vent de la nouvelle, Nabilla a en tout cas pris la parole sur Snapchat pour fermement démentir les informations du magazine. "Même si je vais aux toilettes, je ne m'essuie pas avec, c'est un torchon. Comme si les gens allaient croire à vos choses pour deux euros, pour braquer les gens. Vous n'avez pas honte franchement ? J'ai envoyé direct à mon avocat, vous allez me payer maintenant, c'est moi que vous allez payer pour me salir, salir mon image, mon couple, ma famille. Mes enfants n'étaient même pas là, ils étaient à Mégève à deux heures d'où j'étais. Enfin bref, vous êtes des fous. Le directeur de l'hôtel que j'ai appelé ne sait pas de quoi il s'agit, il est choqué le pauvre. (...) On ne se dispute pas, on s'aime de fou", a-t-elle déclaré.

Quand on repart d'une chambre, ce n'est jamais nickel

Cela a néanmoins déjà trop l'air d'un déjà vu. Et pour cause, dans le passé, le couple a fait les choux gras de la presse pour de grosses querelles ayant eu lieu dans des hôtels. Comme le rappellent nos confrères, un incident s'était produit il y a quelques années dans un établissement à Montpellier. À l'époque, un réceptionniste avait confié avoir été pris à partie lors d'une dispute. Et comment oublier la tristement célèbre nuit du 6 au 7 novembre 2014 à Paris, lorsque Nabilla a poignardé Thomas au thorax. Elle avait alors plus tard été mise en examen pour tentative d'homicide et violences aggravées. Et après un procès très médiatisé, la jeune femme écopait de deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme. Ayant déjà purgé six semaines dans le quartier pour femmes de la maison d'arrêt de Versailles (Yvelines), elle ne retournait finalement pas derrière les barreaux.

Malgré tout, Nabilla et Thomas continuent de former un couple solide, depuis dix ans. Et ce genre de scandale ne serait que le résultat de l'amour passionnel qu'il se porte l'un pour l'autre. "C'est vrai que quand on repart d'une chambre, ce n'est jamais nickel. Lors de nos disputes, il y a toujours quelque chose qui vole : un verre d'eau, un string, une chaussure... Oui, je suis sanguine, oui, je suis hystérique, oui, je suis tarée... Mais tant que je tape sur les écrans plasma et pas sur les gens dans la rue, c'est l'essentiel", confiait Nabilla avec détachement lors d'une interview pour Public.