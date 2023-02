"Ça ne va pas du tout" : Nabilla Benattia sexy en robe corset très fendue et décolletée, un détail ne passe pas

Le 5 février 2023 était une journée spéciale pour Nabilla Benattia. Dimanche, l'épouse de Thomas Vergara a fêté ses 31 ans avec ses proches. Pour l'occasion, elle a sorti de le grand jeu et était, à coup sûr, le centre de l'attention de la soirée du début à la fin.

Il y a quelques jours, Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont quitté Dubaï avec leurs fils Milann et Leyann (2 ans et 8 mois). La jolie famille a provisoirement déserté sa belle maison pour Megève, une station de ski au coeur des Alpes. Comme à son habitude, la jeune femme ne manque pas de partager ses vacances avec les siens, ainsi que des amis. Au programme : ski, traineau ou encore luge. Et lors de ce séjour, ils ont fêté deux événements spéciaux. Le couple a tout d'abord célébré ses dix ans d'amour il y a cinq jours. Pour l'occasion, la jolie trentenaire a posté une photo sur laquelle son mari, qui est en T-shirt alors qu'ils se trouvent à l'extérieur, la porte.

Une tenue remarquée pour Nabilla

Mais ce n'est pas le seul anniversaire qu'ils ont fêté ! En effet le 5 février, Nabilla a eu 31 ans. Et sans surprise, elle a souhaité organiser une belle soirée afin de célébrer son année supplémentaire. Pour l'occasion, la belle brune a demandé une robe sur-mesure au créateur Ali Karoui, qui a déjà habillé la superstar Beyoncé notamment. Il s'agit d'une sublime pièce noire longue et très fendue sur le côté. Le bas est pailleté et le haut ressemble à un corset et est ainsi décolleté et transparent sur tout le ventre. Aux bras, elle porte de longs gants transparents de la même couleur. Ainsi, elle fait un peu penser au personnage de fiction Jessica Rabbit.