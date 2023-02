Nabilla et Thomas Vergara : Sublime séjour à Megève, toute la famille très luxe pour un anniversaire spécial

La chaleur de Dubaï, ils l'ont quittée pour une belle semaine de ski ! Actuellement à Megève, Nabilla et son mari Thomas semblent s'amuser comme des petits fous ces derniers jours, avec leurs fils ou tous les deux. Et si la jeune maman annonçait ce mardi que son cadet Leyann, né le 5 juin dernier venait de percer une dent, c'est bien avec leur aîné, Milann (3 ans et demi) qu'ils ont profité des premières neiges ce mercredi.

Sous un soleil de plomb, le trio a d'abord fait du traîneau dans la neige, avant de sortir bouées et luges pour glisser le long des pentes. Sourire aux lèvres, la maman et le petit garçon se sont bien amusés à dévaler les pistes de luge vers l'ex-participant de Secret Story, qui attendait avec impatience son bout de chou et celle qu'il a épousée en 2019 puis en 2021.

"On est partis pour faire 200 descentes, les gars, c'est trop bien, on s'éclate trop", a commenté la starlette en story sur son Instagram, avant de montrer à quel point son compagnon et elle étaient lookés, avec leurs doudounes Moncler accordées. Et le petit bout d'chou a aussi le droit à son bonnet de la célèbre marque de luxe. Et le couple a profité de la journée pour passer un petit moment à deux pour fêter un bel anniversaire.