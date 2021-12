Mariage de Nabilla et Thomas Vergara : une personnalité télé très connue invitée, les photos !

Le 6 juillet 2021, Nabilla et Thomas Vergara ont réalisé leur conte de fée. Le couple s'est marié pour la deuxième fois au château de Chantilly lors d'une cérémonie grandiose. Pour l'occasion, la jolie brune de 29 ans était vêtue d'une robe de princesse, réalisée sur-mesure par Jean-Paul Gaultier. Quant à Thomas Vergara, il a brillé par son élégance dans un costume blanc, assorti à celui de leur fils Milann (2 ans).

Seules des personnalités triées sur le volet ont pu assister à ce grand jour et festoyer auprès de Nabilla et son mari, dont le chanteur Bilal Hassani, la Miss Iris Mittenaere accompagné de son chéri Diego El Glaoui ou encore des footballeurs. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'un visage phare du paysage audiovisuel avait également reçu son précieux carton d'invitation. Il s'agit de Cyril Hanouna.

En effet, c'est grâce à Magali Berdah, l'agent des stars de télé-réalité, qu'il a été possible de faire cette découverte. Des mois après le mariage, celle qui a récemment vécu un drame a partagé un montage de deux photos sur lesquelles on y voit très clairement l'animateur de Touche pas à mon poste. Dans un beau costume noir, il y félicite avec complicité Thomas Vergara. (Voir notre diaporama). Jusqu'à présent, Cyril Hanouna s'était bien gardé de confier qu'il s'était rendu à l'union de ce dernier avec Nabilla.

Toutefois, cela n'a rien de bien étonnant lorsqu'on sait que l'animateur a toujours été très ami avec le couple. On se souvient par exemple qu'il avait même donné sa chance à Nabilla en tant que chroniqueuse dans Touche pas à mon poste en 2018. Mais après quelques émissions seulement, elle avait arrêté cette activité, ce qui avait alors laissé penser qu'ils étaient en mauvais termes. Une information qu'elle avait pris soin de démentir en 2020 pour Télé Loisirs. "Ce n'est absolument pas le cas, on est toujours très amis", avait-elle assuré. Et d'ajouter : "C'est une personne très naturelle qui s'en fout des critiques et je garde un super souvenir de mes passages dans son émission".