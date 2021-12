Magali Berdah face à la dépouille de sa belle-soeur assassinée : "Je l'ai vue chez le légiste..."

Magali Berdah prend à nouveau la parole, deux mois après le terrible drame qui a frappé sa belle-famille. En octobre dernier, sa belle-soeur et son compagnon sont retrouvés dans une mare de sang chez eux, à Marseille, par leurs filles. Depuis, le clan Berdah est plus soudé que jamais, en attendant que la justice puisse leur apporter des réponses. La femme d'affaires de 50 ans s'occupe depuis de ses trois nièces, orphelines de mère. Interviewée par Jordan de Luxe le 2 décembre, la fondatrice de l'agence Shauna Events a révélé de nouveaux détails sur ce meurtre de sang-froid. "Nous avons des doutes sur un voisin, les preuves sont probantes... Je ne peux pas tout vous dire mais nous allons vite savoir. Il y a un vrai problème dans le processus de la justice aujourd'hui".

L'agent d'influenceurs a également déclaré qu'elle a pu voir sa défunte belle-soeur. "Je l'ai vue à l'institut médico-légal, ce sont des images impossibles à oublier". En plus d'être un appui pour ses trois jeunes nièces, âgées de 24 à 12 ans, Magali Berdah doit soutenir son compagnon, Stéphane Teboul, qui a perdu sa soeur. "Je ne sais pas comment on peut faire pour se relever de tout ça (...). Je lui sers d'épaule... des fois, c'est dur. Il faut être là pour lui, pour les petites car c'est nous qui les gardons et aussi pour les grands-parents", a-t-elle expliqué. C'est sur le plateau de Touche pas à mon poste, en octobre dernier, que Magali Berdah, encore sous le choc, avait raconté en détails le soir de l'assassinat de sa belle-soeur.

"Mes nièces ont cherché à joindre leur mère et étant sans nouvelle d'elle, elles sont allées voir sur place. Julie l'aînée a trouvé sa mère et son ami par terre. Ses deux petites soeurs attendaient au parking. Elles l'ont entendu crier et sont montées. Le voisin de palier (qui est le meurtrier présumé) est sorti et l'a prise dans ses bras. Les deux grandes sont restées jusqu'à 22 heures sur le parking pour attendre la police judiciaire, avant d'aller au commissariat jusqu'à 01h du matin".