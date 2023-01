Nabilla annonce une grande nouvelle concernant son fils Leyann !

Le 5 juin dernier, alors qu'ils étaient déjà les parents de Milann, né en octobre en 2019, Nabilla et Thomas Vergara accueillaient un nouvel enfant : un adorable petit garçon prénommé Leyann. Et sept mois plus tard, le nourrisson vient de franchir une nouvelle étape. "Il a une dent qui est sortie, enfin !", s'est réjouie sa maman ce mardi 31 janvier dans une story Instagram, en partageant une vidéo d'elle en train de tenir son bébé dans ses bras. "Bravo mon amour ! Il a une dent qui a perforé sa gencive ! On est trop content, bravo ! Maman elle va noter, ah moi je note tout", a-t-elle ajouté avec beaucoup d'enthousiasme.

Une séquence qui témoigne de l'amour inconditionnel que porte la jolie brune pour sa progéniture. Une maman poule, qui souhaite le meilleur pour ses fils. Et d'après elle, leur bonheur ne passera pas par une carrière dans la télé-réalité, domaine qui est à l'origine de son succès. "Je dirai non. Faire de la télé-réalité ouvre des portes, mais pour combien de personnes ? Combien ont réussi à se servir de cette exposition pour créer quelque chose de tangible pour la suite ? L'exposition médiatique est hyper-dangereuse, et ces émissions génèrent beaucoup de critiques", a-t-elle expliqué avec beaucoup de prudence au magazine Télé Loisirs, il y a quelques jours.

C'était assez violent

Il est vrai que l'influenceuse de 30 ans a subi beaucoup de remarques désobligeantes durant ses passages à la télévision, notamment à ses débuts. "C'était assez violent", s'est-elle rappelée sur le plateau de C à Vous le 4 janvier dernier alors qu'elle était venue parler de l'émission de dating astro Cosmic Love, qu'elle présente et qui est d'ores et déjà disponible sur Prime Vidéo. "Se faire insulter par des hommes, c'est encore plus violent", avait-elle ajouté, alors que des extraits vidéos dans lesquels des personnalités masculines la comparaient à une prostituée étaient diffusés sur l'écran à disposition des chroniqueurs.



Mais elle avait cependant estimé que ses détracteurs étaient également à l'origine de sa réussite. "Ils m'ont donné une forme de rage, qui m'a permis d'arriver à avoir ce que j'ai aujourd'hui", avait-elle confié à Anne-Elisabeth Lemoine. Un discours positif, qui devrait en inspirer plus d'une et plus d'un !