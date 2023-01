"Je dirai non" : Nabilla très cash sur l'avenir de ses fils et ce qu'elle ne veut pas pour eux

Depuis toujours, Nabilla est sur tous les fronts. Ancienne candidate de télé-réalité et désormais influenceuse, femme d'affaires et présentatrice de télévision, la jeune femme de seulement 30 ans est tellement riche qu'elle pourrait déjà prendre sa retraite si elle le souhaitait ! Révélée en 2011 dans la saison 2 de L'amour est aveugle, Nabilla s'est ensuite forgée une notoriété en participant aux Anges de la télé-réalité. Grâce à ces tremplins, la jeune femme a pu se construire une carrière et une image appréciée du grand public, bien que très souvent critiquée...

Dans une interview accordée au magazine Télé Loisirs et parue le lundi 9 janvier 2023, la jolie brune est revenue sur sa carrière en télé et a notamment évoqué la possibilité que ses deux fils, Milann et Leyann, puissent suivre le même chemin. Une perspective qui ne lui plaît visiblement pas tant que ça. "Je dirai non. Faire de la télé-réalité ouvre des portes, mais pour combien de personnes ? Combien ont réussi à se servir de cette exposition pour créer quelque chose de tangible pour la suite ? L'exposition médiatique est hyper-dangereuse, et ces émissions génèrent beaucoup de critiques", a-t-elle expliqué auprès de nos confrères. Pour l'épouse de Thomas Vergara, la logique voudrait que ses enfants fassent de belles études avant de choisir un métier stable, loin de l'effervescence des projecteurs.

Je ne pense pas que ce soit le bon chemin pour mes enfants

Il faut dire que si Nabilla s'est lancée dans la télé-réalité, c'est parce qu'elle a très vite décidé de quitter les bancs de l'école. Livrée à elle-même sur le plan professionnel, la jeune femme a dû trouver une solution rapide et efficace pour gagner de l'argent. Une situation que ses fils ne devraient logiquement pas connaître. "Moi, j'ai dû passer par la case télé-réalité car mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent et que j'avais quitté l'école très tôt. Mais je ne pense pas que ce soit le bon chemin pour mes enfants. Ils n'en ont pas besoin car aujourd'hui, je peux leur offrir une belle éducation et un bagage solide pour leur avenir", a-t-elle conclu avec fierté. Reste à savoir ce que voudront faire les deux garçons quand ils seront plus grands...