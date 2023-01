Nabilla si riche à 30 ans, elle évoque sa situation financière : "Je pourrais me mettre à la retraite !"

Par Anouchka Volkov Rédactrice Anouchka mène l’enquête pour dénicher et trouver tous les scoops liés aux stars. Aucune mission n’est impossible pour cette journaliste possédant un véritable sang-froid.

Nabilla a su construire un véritable empire autour de son nom et de sa famille. Star de plusieurs télé-réalités, animatrice et créatrice de marques cosmétiques, la maman de Milann et Leyann a révélé qu'elle pouvait même arrêter de travailler si elle le souhaitait.

Animatrice de l'émission Cosmic Love sur Amazon Prime depuis le 6 janvier 2023, Nabilla a révélé avoir amassé un énorme pactole depuis ses débuts sur le petit écran et sa révélation dans Les Anges de la télé-réalité en 2013. Interrogée par les journalistes de Télé-Loisirs, la maman de Milann (né le 11 octobre 2019) et de Leyann (né le 5 juin 2022) a d'abord révélé considérer la présentation de cette nouvelle émission de dating comme "un vrai challenge" mais aussi qu'elle était "essorée" par sa vie de maman active. Mais le travail paye et la starlette s'est constitué une véritable fortune grâce à la télévision. Très bien lotie, la femme de Thomas Vergara a même confié qu'elle pouvait allègrement se mettre à la retraite sans problème. (Rappelons qu'elle va célébrer son 31eanniversaire le 5 février 2023). "C'est sûr que je pourrais me mettre à la retraite car financièrement ça va très bien. Mais à 30 ans, ça serait un peu triste quand même (rires)", a-t-elle déclaré. Avant, nous n'avions rien Pour rappel, en novembre 2021 auprès des journalistes du Parisien, la jolie brune avait précisé être "millionnaire" : "Avant, nous n'avions rien avec Thomas. Je vois l'argent comme une liberté. Si je veux partir en Chine, je pars en Chine. Si je veux m'acheter une maison, je m'achète une maison". Une vie d'opulence et de luxe pour Nabilla qui a par ailleurs pu découvrir les revers du fait d'avoir de l'argent, notamment auprès de son entourage. "Des amis m'ont demandé de l'argent, de la publicité, de payer les vacances... Alors qu'avant ils ne me demandaient rien, vu que je n'avais rien. Moi, je suis toujours là pour les gens. J'aide ma famille. Mais de là à devenir un guichet, non, avait-elle expliqué, se refusant à tout prix de dévoiler son salaire. "Ça sera toujours tabou, dans tous les pays du monde. Même par rapport à ma famille. Je n'ai pas envie qu'ils sachent combien je gagne. Déjà qu'avec la célébrité, on a toujours peur d'être approché pour les mauvaises raisons. Alors avec l'aspect pécuniaire... ", avait-elle défendu. Une femme qui vaut de l'or !