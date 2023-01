"Se faire insulter par des hommes..." : Nabilla revient sur une période sombre de sa vie

Ce mercredi 4 janvier 2023, alors qu'elle était venue sur le plateau de C à Vous pour parler de l'émission de dating astro Cosmic Love, qu'elle présente et qui sera disponible sur Prime Vidéo à partir de vendredi prochain, Nabilla s'est confiée sur ses débuts à la télévision. Et notamment sur cette ascension fulgurante qu'elle a connue lors de son passage dans l'émission Les Anges de la télé-réalité, il y a dix ans maintenant. Sa célèbre expression "Allô ! Non mais, Allô quoi !" l'avait notamment mise sur le devant de la scène. Mais cette période était aussi synonyme de critiques pour l'influenceuse, comme l'a rappelé Mohamed Bouhafsi, avant qu'une compilation de passages télévisés dans lesquels certaines personnalités se moquent d'elles n'apparaisse à l'écran.

"C'était assez violent, étant donné que j'avais 19 ans", a-t-elle expliqué en revoyant ces images. "Se faire insulter par des hommes, c'est encore plus violent", a-t-elle également ajouté, alors que plusieurs personnalités masculines l'ont comparé à une prostituée dans les extraits diffusés à l'écran. Des propos difficiles à entendre pour la franco-suisse, qui estime avoir été considérée de la sorte parce qu'elle est "sexy", qu'elle "met des décolletés" et qu'elle porte "des hauts talons".

Ils m'ont donné une forme de rage

Mais elle est aujourd'hui heureuse de constater que les mentalités ont évolué : "Cela ne se fait plus maintenant et heureusement que l'époque a évolué, parce que ce sont des choses qui sont pour moi assez graves. Quand je vois ces images et que je prends du recul, je trouve cela assez choquant". Depuis cette époque, elle n'a cessé de gravir les échelons. Elle est non seulement devenue une célèbre influenceuse avec plus de 8 millions d'abonnés sur Instagram, mais elle est aussi entrepreneuse puisqu'elle a lancé sa marque de cosmétique : Nabilla Beauty.

Sans oublier le fait qu'elle est aujourd'hui l'heureuse maman de Milann et Leyann, nés de son union avec l'influenceur marseillais Thomas Vergara. Un succès qui est, pour elle, une "revanche" par rapport à ses détracteurs. "Ce que ces gens ne savent pas, c'est qu'en me rabaissant et en me parlant mal, ils m'ont donné une forme de rage, qui m'a permis d'arriver à avoir ce que j'ai aujourd'hui. Je les remercie car c'est grâce à eux que j'ai une très belle vie", a-t-elle conclu sur ce sujet.