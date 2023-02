Diaporama : Nabilla et Thomas Vergara : Sublime séjour à Megève, toute la famille très luxe pour un anniversaire spécial

Thomas Vergara et sa femme Nabilla Benattia (enceinte) - Montée des marches du film " Stars At Noon " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

Nabilla (Benattia) et son mari Thomas Vergara - Avant-première du film Netflix "Emily in Paris" saison 3 au Théâtre des Champs Elysées à Paris le 6 décembre 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

Nabilla (Benattia) et son mari Thomas Vergara - Avant-première du film Netflix "Emily in Paris" saison 3 au Théâtre des Champs Elysées à Paris le 6 décembre 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

Thomas Vergara et sa femme Nabilla Benattia (enceinte) - Montée des marches du film " Stars At Noon " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

17 / 27