Thomas Vergara "a pris un peu le melon" : Nadège Lacroix, déçue, exprime son incompréhension

C'est en 2012 que Nadège Lacroix a été révélée au grand public dans la saison 6 de Secret Story. Son aventure a notamment été marquée par son histoire avec Thomas Vergara. Invitée sur le plateau de Jordan de Luxe le 22 septembre 2021, la belle blonde de 35 ans a évoqué l'époux de Nabilla Benattia.

Ensemble, Thomas et "Nadeuge" partageaient le secret : "Nous sommes faux frères et soeurs". La Suissesse avait hâte de faire savoir qu'elle ne faisait pas partie de la même famille que le Marseillais car, elle ne l'a jamais caché, elle avait succombé à son charme. Tous deux se sont rapidement rapprochés dans la Maison des Secrets. Mais si Nadège voyait en lui un petit ami, Thomas Vergara était plus sur la réserve. Ainsi, durant plusieurs semaines, leur histoire a passionné les téléspectateurs. Et cela a notamment permis à la candidate de s'attirer la sympathie d'une grande partie du public. Pour preuve, elle a remporté cette édition.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Nadège n'est en effet plus en contact avec le papa de Milann (1 an et demi). "Si on se croise, moi je serais d'accord de lui dire bonjour, après lui, je ne sais pas ! Je pense qu'il a pris un peu le melon ! C'est devenu quelqu'un sous le feu des projecteurs. Pour moi prendre le melon, ça veut dire : ne pas se souvenir de là où on vient et de ce qu'on a vécu de positif avec les gens. Il a eu des mots pas très sympas à mon égard. Je me souviens qu'on m'avait envoyé une story de lui qui disait : 'Ah c'est quoi ce casting pourri de Danse avec les stars ? Il manquerait plus qu'ils mettent Nadège Lacroix !' Pourquoi il m'attaque ? Je ne me suis jamais permise de l'attaquer !", a-t-elle tout d'abord confié dans L'instant de Luxe pour Télé Star Play.

Malgré tout, la compagne de Stefano n'a rien contre Thomas Vergara. Elle a expliqué qu'elle trouvait son couple avec Nabilla Benattia "glamour" et que tous deux allaient très bien ensemble. "Je n'ai jamais eu des mots méchants envers lui ! Je ne sais pas pourquoi il me critique. Je pense qu'il est dans une nouvelle vie et voilà. Dans Secret Story, on a vécu quelque chose de sympa et c'était notre première émission à tous les deux, et rien que pour ça, il pourrait être juste un peu sympa", a-t-elle conclu.