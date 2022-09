Nadège Lacroix (Les Cinquante) : Son ex Nicolas de Secret Story a totalement refait sa vie avec une Miss

La page Nicolas est donc définitivement tournée. A la suite de leur rupture, la belle suissesse n'avait d'ailleurs pas caché à l'occasion d'une interview pour Sam Zirah qu'elle se sentait "libérée, délivrée" depuis leur rupture. Elle ne regrettait toutefois pas sa relation avec son ex-compagnon. "Je suis quelqu'un qui a peur de la routine et je me lasse très très vite des gens. (...) Il me faut du vivant, du piquant. Notre vie parisienne était déjà moins piquante qu'à Hawaï. Et puis, arrivée sur le tournage des Marseillais et Les Ch'tis VS le reste du monde, je me suis dit que je me sentais bien toute seule. Je devais me remettre en question", révélait-elle.