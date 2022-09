Diaporama : Nadège Lacroix (Les Cinquante) : Son ex Nicolas de Secret Story a totalement refait sa vie avec une Miss

Nadège Lacroix (Les Cinquante) : Son ex Nicolas de Secret Story a totalement refait sa vie avec une Miss

Exclusif - Portrait de Nadège Lacroix et son compagnon Stéfano lors de l'enregistrement de l'émission "L'Instant de Luxe". Le 16 septembre 2021 © Cédric Perrin / Bestimage

Nicolas de "Secret Story" en couple et fiancé à Marine Zielkowski

Nicolas de "Secret Story" en couple et fiancé à Marine Zielkowski

Exclusif - Portrait de Nadège Lacroix et son compagnon Stéfano lors de l'enregistrement de l'émission "L'Instant de Luxe". Le 16 septembre 2021 © Cédric Perrin / Bestimage

Nicolas de "Secret Story" en couple et fiancé à Marine Zielkowski

Nicolas de "Secret Story" en couple et fiancé à Marine Zielkowski

Nicolas de "Secret Story" en couple et fiancé à Marine Zielkowski

12 / 23

Semi-exclusif - Nadège Lacroix lors de la réprésentation du nouveau one-woman-show "On the road again" de Chantal Ladesou au Dôme de Paris (Palais des Sports), à Paris, France, le 19 janvier 2020. © Philippe Baldini/Bestimage