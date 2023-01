Nabilla très émue : son mari Thomas Vergara lui fait une surprise incroyable pour leurs 10 ans d'amour

Déjà 10 ans qu'ils s'aiment ! Nabilla et Thomas Vergara en ont traversé des épreuves depuis leur rencontre et leur coup de coeur sur le tournage des Anges mais vendredi 13 janvier, ils ont bel et bien passé ce cap important. Malgré son état fiévreux dû à la grippe, la maman de Milann (3 ans) et Leyann (7 mois) a tout de même eu le droit à une belle surprise.

En effet, Thomas Vergara a voulu rendre cet anniversaire marquant en lui offrant la même bague de son mariage qu'on lui avait volée en 2021 lors de leur seconde union. Une attention toute particulière et soigneusement réfléchie qui a beaucoup touché Nabilla. "Je suis trop contente, mon mari m'a racheté notre bague de mariage, je me l'étais faite voler dans le cambriolage, le jour de notre mariage", a-t-elle réagi sur ses réseaux sociaux. Et de préciser : "Ça, c'est la bague quand on s'est mariés à Londres, notre mariage à la mairie. Après, on avait refait la fête et en fait c'était ma bague de mariage. Je me suis mariée, j'étais enceinte de Milann. Là pour nos 10 ans, il m'a racheté la bague, que les cambrioleurs m'avaient volée pendant la fête de mon mariage en août au château de Chantilly. (...) Il m'avait pris cette bague qui était gravée et ça m'avait tellement anéantie, puisque c'est sentimental".

Rappelons en effet que le 6 juillet 2021, Nabilla et Thomas Vergara se sont unis devant leurs proches au château de Chantilly (Oise), deux ans après leur discret mariage à Londres. Et alors que la fête battait son plein, des malfaiteurs ont réussi à s'introduire dans la chambre des amoureux où ils ont dérobé pour près de 170 000 euros d'objets. Un véritable drame pour Nabilla qui a été très effrayée par la situation. "Cela a été un traumatisme, c'était le jour de notre mariage, on a pas envie de garder en tête le fait que des personnes soient venues nous voler chez nous, avec notre petit garçon qui dormait à coté la porte ouverte, vu que c'était des chambres communicantes", avait-elle confié plus tard à sa communauté. Le 20 septembre suivant, deux personnes avaient été placées en détention.