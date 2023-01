Nabilla Benattia au plus mal et perfusée : "Je n'arrive plus à respirer"

Ce n'est pas la grande forme en ce moment pour Nabilla Benattia. Le 12 janvier 2022, l'épouse de Thomas Vergara a fait de tristes confidences sur son compte Snapchat à sa communauté.

C'est une jeune femme clouée au lit que les internautes ont pu découvrir hier soir. Nabilla Benattia, que l'on retrouve actuellement en tant que présentatrice de la télé-réalité inédite Cosmic Love (Amazon Prime), avait en avait 39 de fièvre. Si cela faisait quelques jours qu'elle se sentait mal, ce n'est qu'hier qu'elle a fait appel à un médecin afin de savoir ce qui la faisait souffrir. "Je suis trop triste, je ne peux pas m'occuper correctement de mes enfants. Je suis clouée au lit, je me sens encore plus mal. Pourvu que j'aille mieux demain, c'est très long", a tout d'abord écrit la maman de Milann et Leyann (2 ans et 6 mois).

C'est ensuite en vidéo que Nabilla Benattia a pris la parole afin d'en dire plus sur son état de santé. "Je sais ce que j'ai, j'ai l'influenza [plus communément appelée grippe, NDLR]. J'ai des médicaments. Thomas doit me taper dans le dos. J'ai une petite perf. J'en ai encore pour 5 jours. C'est bien ce virus, influenza B. Je vais vous mettre les symptômes. Ça coupe l'appétit, mal de tête, fièvre et tout. Et là j'ai attendu quand même 5 jours avant d'appeler le docteur. Mais là ça y est, je n'en pouvais plus", a-t-elle confié dans un premier temps. La belle brune de 30 ans a ensuite expliqué qu'on lui avait mis une perfusion de vitamines afin de l'aider à se remettre plus vite sur pied.

C'est vraiment un mauvais virus

"Ne vous en faites pas, parce que je vois vos messages. Il ne faut pas s'inquiéter pour moi. C'est juste que je ne peux pas bien m'occuper de mes enfants. Je dois rester loin d'eux parce que c'est vraiment un mauvais virus. Je crois que c'est pire qu'être malade. Les entendre et ne pas pouvoir y aller. En plus demain, c'est nos 10 ans avec Thomas. J'espère que je vais aller mieux. Quoi qu'il arrive on va au restaurant. Je ne veux pas me rappeler de nos 10 ans malade. (...) Je n'arrive plus à respirer, mon nez s'est bouché d'un coup. (...) Je vous tiens au courant, mais ça devrait aller", a-t-elle conclu.

Espérons pour Nabilla Benattia qu'elle sera vite remise sur pied, pour profiter de ses enfants notamment.